Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. LŐRINCZ JÓZSEFNÉ

AKÁCOS IDA

életének 84., özvegységének 43. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. november 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi temetőben református

szertartás szerint.

Részvétfogadás november 6-án 17–19 óráig.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335715

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, testvér, rokon, barát, a szacsvai születésű sepsiszentgyörgyi

VÁRZA ISTVÁN

volt IAME-alkalmazott

szerető szíve életének 75., házasságának 50. évében 2025. november 4-én megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait november 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes, emléke örök és áldott.

A gyászoló család

4335704

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a sepsiszentgyörgyi

KOZÁK JULIANNA

életének 84. évében

eltávozott közülünk.

Végső búcsút 2025. november 8-án, szombaton 14 órakor veszünk tőle a vártemplomi református temetőben.

A gyászoló család

4335712

Részvét

Szomorúan értesültünk volt kollégánk,

KOVÁCS MIHÁLY haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak. Nyugodjék békében.

A Kovászna Megyei

Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége

4335707

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

özv. BARTÓK GERGELYNÉ SÁNTHA ANNA temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak vagy lélekben velünk voltak.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

4335710

Megemlékezés

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki születésű

id. BÁLINT ÁRPÁDRA halálának tizedik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Családja

1120541