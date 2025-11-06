Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. LŐRINCZ JÓZSEFNÉ
AKÁCOS IDA
életének 84., özvegységének 43. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. november 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi temetőben református
szertartás szerint.
Részvétfogadás november 6-án 17–19 óráig.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335715
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, testvér, rokon, barát, a szacsvai születésű sepsiszentgyörgyi
VÁRZA ISTVÁN
volt IAME-alkalmazott
szerető szíve életének 75., házasságának 50. évében 2025. november 4-én megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait november 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, emléke örök és áldott.
A gyászoló család
4335704
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a sepsiszentgyörgyi
KOZÁK JULIANNA
életének 84. évében
eltávozott közülünk.
Végső búcsút 2025. november 8-án, szombaton 14 órakor veszünk tőle a vártemplomi református temetőben.
A gyászoló család
4335712
Részvét
Szomorúan értesültünk volt kollégánk,
KOVÁCS MIHÁLY haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak. Nyugodjék békében.
A Kovászna Megyei
Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége
4335707
Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
özv. BARTÓK GERGELYNÉ SÁNTHA ANNA temetésén részt vettek, együttérzésükkel támogattak vagy lélekben velünk voltak.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló családja
4335710
Megemlékezés
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki születésű
id. BÁLINT ÁRPÁDRA halálának tizedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Családja
1120541