A kormánykoalíció pártjainak parlamenti képviselőnői október 29-én benyújtottak egy törvényjavaslatot a nőgyilkosságok és az ezek hátterében meghúzódó kapcsolati erőszak megelőzésére és leküzdésére. A törvényjavaslatot több mint 250 szenátor és képviselő támogatja.

Az elmúlt években aggasztóan megnőtt a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma, különösen a családon belüli eseteké: csak 2025 első nyolc hónapjában legalább 40 nő vesztette életét, ez havonta legkevesebb 3 női halálesetet jelent. Románia történetében most először született meg egy átfogó törvénymódosító javaslatcsomag a femicid, vagyis a nők ellen nemi alapon elkövetett gyilkosságok megelőzésére és visszaszorítására, a jogalkotás célja a tragikus tendencia visszaszorítása, valamint a jogszabályi keret szigorítása – áll az RMDSZ által a javaslat benyújtásának napján kiadott közleményben.

A többpárti parlamenti kezdeményezésként előterjesztett és iktatott törvénytervezetet az RMDSZ frakcióinak tagjai is támogatták aláírásukkal. Csép Éva Andrea Maros megyei parlamenti képviselő, a munkaügyi és szociális bizottság tagja aktívan részt vett a jogszabály kidolgozásában, fokozott hangsúlyt fektetve a nők és gyermekek védelmére, valamint a megelőzést szolgáló intézkedések megerősítésére – írják, kiemelve: az iktatott tervezet szorosan illeszkedik az RMDSZ nőpolitikai és társadalompolitikai stratégiájába, amely a nők biztonságát, esélyegyenlőségét és méltóságát a közösségi élet alapvető értékeként határozza meg.

Amint Csép Éva Andrea rámutatott, a törvénytervezet több szinten is újítást hozna a román jogrendben: „Elsőként határozza meg jogi értelemben a femicid fogalmát. A rendőrség, az ügyészség és az orvostani intézetek számára kötelezővé teszi az adatok gyűjtését és elemzését, hogy a hatóságok pontos képet kapjanak az esetek hátteréről és tendenciáiról. A Romániai Megfigyelőközpont az Emberölések Elemzésére és Megelőzésére (ORAPO) évente jelentést kell készítsen a nőgyilkosságokról és a családon belüli halálos erőszak eseteiről, valamint ajánlásokat fogalmazzon meg a megelőzésre. Emellett a Büntető Törvénykönyv cikkelyei azt is előírnák, hogy az emberölések esetében súlyosbító körülménynek minősül, ha a tettes a nő feletti uralom vagy kontroll megtartása érdekében követte el tettét.” A képviselőnő hozzátette: mindemellett bővül a családon belüli erőszak jogi definíciója, és a hatóságok hivatalból kötelesek lesznek eljárni, még akkor is, ha az áldozat visszavonja a feljelentését.

Csép Éva Andrea rámutatott arra is, hogy a gyermekek védelme is hangsúlyosabban jelen van az újonnan iktatott törvénytervezetben: a hatóságok kötelesek lesznek gondoskodni azokról a kiskorúakról, akik nőgyilkosság áldozatainak gyermekei. A javaslat az ENSZ és az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaira épül, össz­hangban az Isztambuli Egyezménnyel és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival – szögezik le a közle­ményben. (Agerpres)