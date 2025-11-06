Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A város gombái 76.Novemberi hanyatlás

2025. november 6., csütörtök, Család

Az októberi csúcsot többnyire egy meredek lejtő követi a gombabőség évi eloszlását ábrázoló képzeletbeli grafikonon. November ugyanis a gombában szűkölködő tél felé képez átmenetet.

  • Olykor vastag paplannal takaróznak. A szerző felvétele
    Olykor vastag paplannal takaróznak. A szerző felvétele

Azonban, ennek ellenére, még tartogathat pár emlékezetes túrát a gombász számára az őszi időszak vége. Erdőn, mezőn még lehet gyűjteni, főleg a hónap első felében, mikor még nem annyira gyakoriak a zúzmarás reggelek, és ebben a hűvös időben a gombák kevésbé kukacosak, mint nyáron: értékesebb a kevés, hisz a termőtestek zöme ép, egészséges, így alig kell eldobni közülük. 

Az erdei talajlakókat ebben az időszakban nehezebb észrevenni a frissen lehullott vastag avarréteg miatt. A tapasztalt gombászszem azért legtöbbször kiszűri az elsárgult-elbarnult levelek alatt rejtőzködő kalaposokat. Nemhiába ismerik el a gombászokat szerencséseknek, Fortuna istennő sokszor melléjük szegődik s rávezeti a gombára őket. 

S ha már szóba jött a szerencse, emlékezetes maradt számomra az a november végi túra, melyet Előpatak felé tettem pár évvel ezelőtt. Már hazafelé tartottam, a Pacéról (régi nevén Orotvány) ereszkedtem Sepsiszentgyörgy irányába. A kosaram csaknem üres volt, a bokán felül érő avarban alig sikerült pár lila pereszkét felkutatnom. Addig nézelődtem gombák után jobbra-balra, hogy az előttem levő tuskóra (már amennyi kilátszott belőle) nem figyeltem. Persze hogy belebotlottam, és elvágódtam. Az erősen lejtős terepen hiába fékeztem bakancsommal, amennyire csak tudtam, a puha avartakarón jó pár métert szánkóztam. De aztán egyáltalán nem bántam, hogy elestem, csúszás közben ugyanis egész sor szürke tölcsérgombát rúgtam fel. Megtermett, szép példányok voltak, alig sérültek meg az erőszakosnak méltán mondható feltárás miatt. Az év utolsó, jelentősebb zsákmányát adták. Kiporciózva, lefagyasztva több tojásrántottára is futotta belőlük.

A ködös, esős idő, a szürke táj a legtöbb ember számára nyomasztó, lehangoló. Ez alól a gombász sem kivétel, de csak addig, amíg gombába nem botlik, mert akkor varázsütésre megváltozik a helyzet. Felvidul az erdő addig komor arca, a csupasz lombosok, a komor tűlevelűek most már mosolyogva fogadják, a huncut novemberi szellő pedig játékosan bele-belekavar a levelekbe, alig hallhatóan suttogva: „Kis gomba, nagy gomba, találj a kosárba!”
November gombái közül hármat választottam ki bemutatásra: egy jellegzetes erdei, egy erdőszéli, valamint egy mezei fajt. Habár nem igazi városlakók, egyes években mindhármat megtalálhatjuk Sepsiszentgyörgy belterületén is. Persze csak akkor, ha nyitott szemmel járunk, és még a szerencse is besegít nekünk.

Farkas János

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-06 08:00 Cikk megjelenítése: 144 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 645
szavazógép
2025-11-06: Család - :

Világít/ott/unk (Személyes)

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából a figyelmünk fókuszába kerülnek elhunyt szeretteink, ismerőseink. Természetesen nemcsak az év ezen napjain gondolunk rájuk, de ilyenkor ünnepélyesen emlékezünk meg róluk.
2025-11-06: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"