Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. november 6., csütörtök, Szabadidő
  • Huszárok vonulnak a Szent Mihály-hegyi templomhoz. Iochom István felvétele
    Huszárok vonulnak a Szent Mihály-hegyi templomhoz. Iochom István felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-06 08:00 Cikk megjelenítése: 175 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 645
szavazógép
2025-11-06: Család - :

Novemberi hanyatlás (A város gombái 76.)

Az októberi csúcsot többnyire egy meredek lejtő követi a gombabőség évi eloszlását ábrázoló képzeletbeli grafikonon. November ugyanis a gombában szűkölködő tél felé képez átmenetet.
2025-11-06: Kultúra - Nagy B. Sándor:

Bélai Marcel nyerte a tizedik DbutanT nagydíját

Véget ért az Andrei Mureșanu Színház által szervezett DbutanT fesztivál tizedik, jubileumi kiadása Sepsiszentgyörgyön. Az eseménysorozat a múlt héten, október 27. és november 1. között zajlott, és a pályakezdő rendezőkre összpontosított, akik mellett ezúttal a pályakezdő kritikaírók is vetélkedtek a Scena.ro színházi folyóirat szervezésében.
rel="noreferrer"