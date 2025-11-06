A nap fotója

Következő írásunk

Véget ért az Andrei Mureșanu Színház által szervezett DbutanT fesztivál tizedik, jubileumi kiadása Sepsiszentgyörgyön. Az eseménysorozat a múlt héten, október 27. és november 1. között zajlott, és a pályakezdő rendezőkre összpontosított, akik mellett ezúttal a pályakezdő kritikaírók is vetélkedtek a Scena.ro színházi folyóirat szervezésében.