Bélai Marcel nyerte a tizedik DbutanT nagydíját

Véget ért az Andrei Mureșanu Színház által szervezett DbutanT fesztivál tizedik, jubileumi kiadása Sepsiszentgyörgyön. Az eseménysorozat a múlt héten, október 27. és november 1. között zajlott, és a pályakezdő rendezőkre összpontosított, akik mellett ezúttal a pályakezdő kritikaírók is vetélkedtek a Scena.ro színházi folyóirat szervezésében.

A fesztivál nagydíját Bélai Marcel budapesti származású pályakezdő rendező nyerte el a székely­udvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban bemutatott A per című előadással, mely produkció az elmúlt évad végén a Tamási Áron Színházban is vendégszerepelt. Bélai Marcell nyereménye egy koprodukciós előadás létrehozása, mely a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház és a bukaresti Masca Színház együttműködésében készül 2026 legelején, és amely mindkét színház repertoárjába bekerül.

A most először tartott kritikaíró vetélkedő Legjobb pályakezdő kritikus díját Anca Maria Șugar kapta, aki ezzel publikációs lehetőséget nyert a Scena.ro szakfolyóiratban.

A jubileumi DbutanT Fesztivál versenyprogramjába 27 rendező 31 benevezett produkciója közül az alábbi öt előadás kapott meghívást: I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem: Tom a farmon (Tom la fermă) – Larisa Popa rendezése; Excelsior Színház, Bukarest: Tomcat – Vlad Ciprian Bălan rendezése; Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: A per – Bélai Marcel rendezése; Szatmárnémeti Északi Színház: Péter vagy Háromnegyed tíz (Petru sau Zece fără un sfert) – Tudor Dreve rendezése; Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár: Én, a féreg – Nagy Norbert rendezése. A fesztivál ideje alatt a közönség ingyen látogathatta a versenyelőadásokat és számos kísérőprogramot. A rendezvény műsorát a zsűritagok – Sayed Abdelkhalek színész, rendező, filmes szakember; Jérôme Junod rendező, író; Erwin Șimșensohn színész, rendező; Catinca Drăgănescu rendező, forgatókönyvíró és Bobi Pricop rendező – által tartott mesterkurzusok, az Ars Electronica nevű osztrák kulturális, oktatási és tudományos intézet animációs filmvetítései, valamint kiállításmegnyitó és könyvbemutatók színesítették. A rendezvények fő helyszínei az Andrei Mureșanu Színházban, a Dohánygyárban és a Művész moziban voltak.

Popa Anna Maria, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója lapunknak elmondta, hogy a DbutanT Fesztivál tizedik kiadására nem nyertek támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól (Adminsitrația Fondului Cultural Național), de Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata ezúttal is mellettük állt, továbbá rengeteg cég és magánszemély is támogatta a fesztivált, utólag pedig a Kulturális Minisztérium is kiegészítette a költségvetésüket. Így végül a jubileumi kiadás az egyik legrangosabb eddigi rendezvényük volt, ahol a pályakezdő színházi szak­írókat is díjazták, ahol két magyar nyelvű előadás is bemutatkozott, ahol neves határon túli szakemberek vettek részt, akiknek minden előadást feliratoztak... Mint elmesélte, a rendezvény előtt pár nappal egy helyi magánszemély akkora összeget adományozott a fesztivál szervezésére, hogy úgy érezte, már csak az ilyen lelkes színházbarátok miatt is érdemes minden nehézség ellenére megszervezni a DbutanT jubileumi kiadását.