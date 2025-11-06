Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Egyelőre nem lesz tej a kiflihez

2025. november 6., csütörtök, Közélet

Legutóbbi soros ülésén kiigazította az elemi és általános iskolai diákoknak szóló tej-kifli programban a tejre alkalmazandó közbeszerzési egységárat Kovászna Megye Tanácsa, a lépésre a kormány késlekedése miatt csak most keríthettek sort. Mint kiderült, hiába a friss határozat, a tej biztosítása továbbra is akadályokba ütközik, a megyei önkormányzat már két alkalommal is meghirdette a közbeszerzést, de eredménytelenül. Az illetékesek szerint az alacsony egységár az ok, és várhatóan az új sem lesz vonzóbb, hiszen csak pár banival ígérnek többet a kisdiákoknak kiosztott tejadagért.

  • Egyelőre csak kifli, keksz és gyümölcs jut a diákoknak. A szerző felvétele
    Egyelőre csak kifli, keksz és gyümölcs jut a diákoknak. A szerző felvétele

Henning László alelnök a testületi ülésen jelezte, hogy a prefektúra október 6-án értesítette a megyei önkormányzatot, hogy egy kormányrendelet értelmében módosítani kell a közbeszerzésnél alkalmazott egységárat 1,11 lejről 1,18 lejre. Az alelnök hozzátette, hogy ezt már jóval korábban meg kellett volna tenni, ám a kormány késlekedett, így csak most van rá lehetőség. Az egységár kiigazítását követően meghirdethetik a közbeszerzést. Amint korábban, most is többéves szerződést szeretnének kötni a diákoknak tejet biztosító jelentkezővel, a beszállító a 2025–2029-es időszakra kapna megrendelést.

Tamás Sándor, a testület elnöke hozzáfűzte: amint sok más kérdésben, itt is az önkormányzaton csattan az ostor, sokan érdeklődnek, hogy a gyerekek miért nem kapnak tejet (a kiflit, kekszet, gyümölcsöt kapják), de sajnos nem rajtuk múlik, a kormány nem teljesíti a ráeső részt. Országos programról van szó, de a lebonyolítás a megyei önkormányzatokra hárul, ideértve a közbeszerzést is, de nem az első eset, hogy a kormány késlekedése miatt nem tudják ezeket az eljárásokat megfelelően végigvinni. 

Amint arról beszámoltunk, az előző években előfordult, hogy a közbeszerzés azért késett meg jócskán (hogy csak a tanév közepe táján sikerült nyertest hirdetni), mert az alkalmazási útmutatókat a kormány nem hagyta jóvá időben. Henning László lapunk érdeklődésére elmondta, most nem erről van szó, de az sincs rendben, hogy az egységárváltozás is így megkésett (a kormányrendelet már jóval korábban hatályba lépett), ezt már a nyáron rendezni kellett volna. Az alelnök azt is elmondta, hogy a pár banis emelés szinte semmit sem jelent, az önkormányzat korábban már két rendben is meghirdette a közbeszerzést, de nem volt jelentkező, és könnyen előfordulhat, hogy ezúttal sem lesz. 

Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-06 08:00 Cikk megjelenítése: 328 Olvasóink értékelése: 2 Szavazatok száma: 2
