Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MikóújfaluErősítik a közösséget, segítik az időseket

2025. november 6., csütörtök, Közélet

Civil szervezetekkel karöltve az önkormányzat sokat foglalkozott a közösségépítéssel Mikóújfaluban, a település vezetősége most az idősebb generációhoz tartozókról való gondoskodásra összpontosít. A Carpe Diem Egyesülettel együttműködésben uniós forrásokra, egymillió euróra pályáznak egy olyan átfogó program megvalósításáért, mely a település időseinek jóllétét szolgálja.  

    Szép hagyomány Mikóújfaluban, évente köszöntik az időseket. Fotó: Facebook / Ifjúsági Klub Újfaluért - IKÚ

Demeter Ferenc polgármester lapunknak elmondta, céljuk az idősgondozás fejlesztése széles körű szolgáltatások biztosításával. Ha valakinek arra lenne szüksége, hogy eljusson orvoshoz vagy egy asszisztenshez, akkor az illetőt elviszik, de a születésnapok megünneplésére, valamint arra is gondoltak, hogy megteremtsék a lehetőségét, hogy rég nem látott ismerőseikhez, barátaikhoz látogathassanak el azok, akik erre igényt tartanak – sorolta. Emellett körvonalazódik egy közösségi vagy nyugdíjasklub meg­alakítása is. A polgármester megjegyezte, sokkal több figyelemmel, törődéssel kívánnak időseik felé fordulni a következő időszakban. Azt tapasztalják, sokuknak szüksége van a támogatásra, az új program pedig ahhoz is hozzájárul, hogy ne érezzék fölöslegesnek magukat.

Mikóújfalu nemrég csatlakozott a Sepsi metropolisz­övezetben meghirdetett Gondos óra programhoz, a polgármester szerint a szolgáltatás iránt már van érdeklő, így a továbbiakban is népszerűsítik ezt a hasznos lehetőséget. 

Idén tavasszal az önkormányzat elfogadta azt a határozatot, amely révén hozzájárulhatnak a daganatos betegséggel élők kiadásaihoz. Ennek kapcsán Demeter Ferenc jelezte, az egyszeri, 1500 lejes támogatást eddig nyolc érintett igényelte. A kérvényezők szükségleteik szerint használhatják fel az összeget utazásra, kivizsgálásokra vagy kezelések fedezésére.

Szintén a közösségfejlesztés jegyében kezdeményezték néhány éve az Olt menti településen a gyermeket vállaló családok támogatását. Idén már 11 kisbaba érkezését köszöntötték, az érintett családok fele pedig át is vette a 2000 lej értékű, a legszükségesebb dolgokat tartalmazó babacsomagot. 

