Civil szervezetekkel karöltve az önkormányzat sokat foglalkozott a közösségépítéssel Mikóújfaluban, a település vezetősége most az idősebb generációhoz tartozókról való gondoskodásra összpontosít. A Carpe Diem Egyesülettel együttműködésben uniós forrásokra, egymillió euróra pályáznak egy olyan átfogó program megvalósításáért, mely a település időseinek jóllétét szolgálja.

Demeter Ferenc polgármester lapunknak elmondta, céljuk az idősgondozás fejlesztése széles körű szolgáltatások biztosításával. Ha valakinek arra lenne szüksége, hogy eljusson orvoshoz vagy egy asszisztenshez, akkor az illetőt elviszik, de a születésnapok megünneplésére, valamint arra is gondoltak, hogy megteremtsék a lehetőségét, hogy rég nem látott ismerőseikhez, barátaikhoz látogathassanak el azok, akik erre igényt tartanak – sorolta. Emellett körvonalazódik egy közösségi vagy nyugdíjasklub meg­alakítása is. A polgármester megjegyezte, sokkal több figyelemmel, törődéssel kívánnak időseik felé fordulni a következő időszakban. Azt tapasztalják, sokuknak szüksége van a támogatásra, az új program pedig ahhoz is hozzájárul, hogy ne érezzék fölöslegesnek magukat.

Mikóújfalu nemrég csatlakozott a Sepsi metropolisz­övezetben meghirdetett Gondos óra programhoz, a polgármester szerint a szolgáltatás iránt már van érdeklő, így a továbbiakban is népszerűsítik ezt a hasznos lehetőséget.

Idén tavasszal az önkormányzat elfogadta azt a határozatot, amely révén hozzájárulhatnak a daganatos betegséggel élők kiadásaihoz. Ennek kapcsán Demeter Ferenc jelezte, az egyszeri, 1500 lejes támogatást eddig nyolc érintett igényelte. A kérvényezők szükségleteik szerint használhatják fel az összeget utazásra, kivizsgálásokra vagy kezelések fedezésére.

Szintén a közösségfejlesztés jegyében kezdeményezték néhány éve az Olt menti településen a gyermeket vállaló családok támogatását. Idén már 11 kisbaba érkezését köszöntötték, az érintett családok fele pedig át is vette a 2000 lej értékű, a legszükségesebb dolgokat tartalmazó babacsomagot.