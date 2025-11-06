Átvette az új tüdőkórházat a megyei önkormányzat

Cseke Attila fejlesztési miniszter és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tegnap aláírta az újonnan épített sepsiszentgyörgyi tüdőkórház átadás-átvételi szerződését, ez lehetővé teszi, hogy a tulajdonos háromszéki önkormányzat elindítsa a működéshez szükséges engedélyek beszerzését. Mindez nem valósulhatott volna meg az RMDSZ támogatása nélkül, de szerepet játszott ebben a tizenöt évvel ezelőtt Cseke Attila akkori egészségügyi miniszter kezdeményezésére véghezvitt decentralizáció is – hangsúlyozták az ünnepélyes átadó felszólalói.

Tamás Sándor arról beszélt, már jóval korábban tervezték új tüdőkórház felépítését, 2021-ben sikerült aláírni a finanszírozási szerződést, akkor, amikor az RMDSZ kormányon volt, majd 2022-ben megkezdték az építkezést, ez egy időre megtorpant, majd az RMDSZ újabb, 2024-es mandátuma óta lendületet kapott, és be tudták fejezni. Jól elkülönítve egy épületben lesz a járóbeteg-rendelő és a tüdőgyógyászati osztály, valamint a tébécégondozó és bentfekvő. A megyeitanács-elnök szerint annak ellenére, hogy tizenöt évvel korábban sokan kritizálták a kórházak decentralizáció­jára vonatkozó Cseke-féle intézkedést, bebizonyosodott, hogy a helyi közösségek jobb gazdái az egészségügyi intézményeknek, mint az állam, mert a helyiek tudják, mire van szükség, és ők tudják a leginkább karbantartani ezeket az ellátás javításáért.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke arra emlékeztetett, hogy 2019 és 2022 között, amikor az RMDSZ kormányon volt, bár nagyon súlyos gazdasági válságot kellett kezelni, mégis voltak olyan prioritásaik, amelyek a gazdasági válságon túlmutattak, az egyik az egészségügy. Méltatta a Cseke Attila által kezdeményezett decentralizációt, ami nemcsak az egészségügy terén, de szerinte más intézmények tekintetében is fontos, mert jobb szolgáltatásokat és jobb eredményt tudnak nyújtani a helyi közösségeknek. Nehéz időszakban bátor döntést hoztak, lépéseket tettek, amelyeknek az eredményei sokkal később látszanak, és ez tanulság azt illetően, hogy 2025-ben milyen helyzetben van az ország és milyen döntéseket kell hozni – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

Fotó: Facebook / Tamás Sándor. Csulak Zoltán felvétele

Az új tüdőkórház felépítése jó csapatmunka eredménye, a helyi önkormányzati vezetők kitartásán is múlt, a fejlesztési minisztérium 43 millió lejes beruházása nem valósulhatott volna meg a helyi mozgatórugók nélkül – hangsúlyozta Cseke Attila. Ez az épület egészen új egészségügyi infrastruktúrát is teremt, amely a betegek számára nagyobb megbízhatóságot jelent, de az itt dolgozó egészségügyi személyzetnek sem mindegy, hogy milyen körülmények között gyógyíthat. A tizenöt évvel ezelőtti decentralizációval sok minden változott 2010-hez képest, nem mindent oldottak meg, sok még a munka, de összehasonlíthatatlan, hogyan néztek ki az egészségügyi intézmények korábban és most – szögezte le a fejlesztési szaktárca vezetője. Végezetül Cseke Attila arról biztosította a háromszéki elöljárókat: a jelenlegi, országosan nehéz gazdasági helyzet ellenére a továbbiakban is partnerek lesznek az infrastrukturális fejlesztések terén, és ebben az egészségügyi és oktatási beruházások elsőbbséget élveznek.

Sepsiszentgyörgy polgár­mestere, Antal Árpád megköszönte az RMDSZ támogatását az új tüdőkórház felépítésében, és arról tájékoztatott: amint a tüdőkórház kiköltözik az 1800-as évek végén épített romos műemlék épületből, a város átveszi a megyei önkormányzattól azt, felújíttatja, és korszerű teret alakítanak ki benne a szentgyörgyiek számára.

Fotó: Facebook / Tamás Sándor. Csulak Zoltán felvétele

Az épület különböző tereit, a kétágyas kórtermeket András-Nagy Róbert kórházmenedzser mutatta be a meghívottaknak és a sajtó képviselőinek, ezt követően Cseke Attila fejlesztési miniszter és Tamás Sándor aláírta az átadási-átvételi szerződést.

A harmincnégy ággyal rendelkező új kórházi osztályról Ráduly Enikő tüdőgyógyász szakorvos, a szakterület jelenlegi vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a mostanihoz képest négy ággyal bővül a gondozói felület, ennek fontos eleme, hogy a tébécégyanúval beutaltakat el tudják különíteni, a pozitív diagnózissal kezeltek számára nyolc ágy áll rendelkezésükre. Évente átlagban hetven tébécés beteget kezelnek, a hat hónapos kezelés után gyógyultnak nyilvánítják őket, helyettük jönnek mások. Korunkban a tébécé nem csak a szociálisan hátrányos helyzetűek betegsége, egy tébécés góc bármikor aktívvá válhat egy társbetegség, stressz, valamilyen életkori krízis kapcsán – szögezte le a szakorvos.

Az új tüdőkórház megnyitására még várni kell, az épület tulajdonba vétele az első lépés azok közt, amit a megyei önkormányzatnak végig kell járnia, az engedélyek beszerzése eltarthat jövő tavaszig, de akkor korszerű körülmények és az eszközfejlesztésnek köszönhetően fejlettebb vizsgálati lehetőségek közepette tudják fogadni a betegeket.