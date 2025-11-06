Képernyőmentes időt gyűjtenek

A kezdeményezés a magyarországi Kapcsolj Ki! mozgalomtól indul, amely egy világszerte terjedő gondra próbál megoldásokat kínálni. A program egyik elindítója, Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő sepsiszentgyörgyi látogatása során tegnap délelőtt egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az okostelefonok túl korai használata milyen káros hatással van a gyermekekre – a megkésett beszédfejlődéstől a szorongásig, depresszióig, függőségig hosszú a lista –, és milyen mentális problémákat okozhat. Nem a technológiával van baj, hanem azzal, hogy olyan korban szembesülnek a gyermekeink a világhálón ellenőrizetlenül rájuk zúduló tartalmakkal, amikor az idegrendszerük, kritikai gondolkodásuk, önkontrolljuk még nem elég érett ehhez – magyarázta.

Erre nincs egyéni megoldás, a szülő egyedül nem tudja elzárni gyermekét a nem kívánt hatásoktól – épp ezért az Analóg November kihívást az iskolákban hirdették meg. Egy olyan programról van szó, amelyhez egy OUT nevű, magyar egyetemisták által kifejlesztett alkalmazással lehet csatlakozni: a jelentkezők bizonyos időre (15 percre, de akár két órára is) kikapcsolják az okostelefonjukat, a képernyőmentes idejük pedig összeadódik, és aki a legtöbbet gyűjti be, az különböző egészséges termékekre tudja beváltani: Magyarországon a fődíj egy egymillió forint értékű sportszerutalvány, Erdélyben tízezer lejes pihenősarkot nyerhet a győztes iskola. A november 3-án elrajtolt, 30-án záruló programban nem csupán a diákok és a pedagógusok vehetnek részt, hanem a szülők, nagyszülők és más családtagok is. A számlálás megkezdődött – a hetente frissülő toplista az analognovember.ro honlapon követhető –, van már olyan iskola Erdélyben, ahol egy nap alatt 336 gyermek nevezett be, összesen pedig száznál több iskola; érdeklődnek már más határon túli közösségek is, remélhetőleg sikerül a Vajdaságot, Felvidéket és Kárpátalját is bekapcsolni – mondta még Pöltl Ákos.

Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő

Ismertetett néhány nemzetközi adatot is, ezek szerint egy átlagos kamasz naponta 8 óra 39 percet (!) tölt a képernyő előtt csak szórakozásból, és már itt van a mesterséges intelligencia, amely újabb problémákat hoz, már vannak gyermekek, akik többre becsülik a virtuális, mint a hús-vér barátjukat; e mögött persze valóságos ipar áll. A szülő felelőssége ezt kezelni, de eszközöket kell adni neki – hangsúlyozta a családbiztonsági szakértő, aki szerint szakmai segítséggel és törvényekkel is védeni kell a gyermekeket, segíteni a szülőket, nevelőket. A Kapcsolj Ki! mozgalom hosszú távon is erre törekszik, szakembereket von be és képez ki. Az Analóg November csak egy programjuk a sok közül, de szeretnék ezt a fontos családi ünnepekre – például karácsonyra és húsvétra – is kiterjeszteni, és egyéb terveik is vannak.

Pöltl Ákos öt pontban foglalta össze a szerinte legfontosabbakat: 14 éves kor előtt a gyermekek ne kapjanak okostelefont (csak analóg készüléket), 16 éves kor előtt ne léphessenek be a közösségi médiába, az iskolákból tiltsák ki az okostelefonokat, legyen sokkal több szabad játék, hogy a gyermekek tudjanak egymáshoz kapcsolódni, és 18 éves kor alatt ne férhessenek hozzá a mesterséges intelligenciához. Jó lenne a képernyőidőt napi 60–90 percre leszorítani, és ugyanennyi időt fordítani sportolásra is – tette hozzá. Példákat is mondott arra, hogy különböző országokban miképpen próbálják korlátozni az okostelefonok használatát gyermekkorban, délután pedig Mesterséges intelligencia: lehetőség vagy veszély gyermekeinkre nézve? címmel előadást tartott a dohánygyárban.

Kondor Ágota szenátor

Az Analóg November program háromszéki koordinátora, Kondor Ágota szenátor nemzetmentőnek tartja a Kapcsolj Ki! mozgalom kezdeményezését, elmondása szerint az iskolákban már rengeteg nehézséggel szembesülnek, neurológiai változásokkal, személyiségfejlődé­si zavarokkal, szorongásokkal, öngyilkossági krízisekkel, autizmus-spektrumba tartozó magatartási problémákkal, több gondot kell fordítanunk a megelőzésre. A gyermekeket nagyon könnyen beszippantja ez a világ, amely az érzelmeiket ragadja meg, és mindig igazolja ezeket, a virtuális társ soha nem mond ellent. Így szűkül a gyermekek kapcsolatteremtő képessége, és kritikai gondolkodása is nehezen alakul ki, mert ahhoz idő kell – fejtette ki. Hangsúlyozta a szülők szerepét is, véleménye szerint elsősorban őket kell lehozni a képernyőről, hogy meg tudják tanítani a gyermekeiknek, hogy másképp is lehet szórakozni. Azt is elmondta: nem mindegy, hogy milyenek lesznek a következő generációk.

A kezdeményezést az RMDSZ is támogatja, napirenden tartja – közölte Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke. A fiatalokat érintő kérdésekkel foglalkozni kell, a társadalmat feszegető problémákat nem kell a szőnyeg alá seperni, ezért kapcsolódik be az RMDSZ is: lesznek további programok, előadások, ahol a függőségekkel, droghasználattal és mentális egészséggel is foglalkoznak – ígérte.