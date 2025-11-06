Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

HázkutatásokHasznált autókkal üzérkedtek

2025. november 6., csütörtök, Közélet

A Kovászna Megyei Ügyészség és a gazdasági rendőrség hat házkutatást tartott a megyében: egy közintézménynél, három cégnél és két magánszemélynél. A nyomozók három személyt gyanúsítanak folytatólagos adócsalással és gépkocsik kilométerórájának manipulálásával – közölte tegnap az intézmény.

  • Képünk illusztráció. A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
A Kovászna Megyei Ügyészség irányításával a megyei rendőrség több részlege – a gazdasági bűnözés elleni egység, a bűnügyi nyomozók, a kriminalisztikai szolgálat, a különleges bevetési csoport, valamint a megyei szervezett bűnözés elleni egység – összesen hat házkutatási parancsot hajtott végre: egy közintézménynél, három cégnél és két magánszemélynél. Egy gyanúsítottat előállítási paranccsal bevittek.

Az ügyben három gyanúsított ellen folyik nyomozás folytatólagosan elkövetett adócsalás, illetve adócsalásban való bűnsegédlet, valamint informatikai rendszerbe való jogosulatlan behatolás gyanújával.

A nyomozati anyag szerint 2020. január 1-je és 2025. szeptember 30-a között V. S. gyanúsított – anélkül, hogy céget működtetett vagy engedéllyel rendelkezett volna – használt gépkocsikkal kereskedett, azokat az Európai Unió térségéből vásárolta, de volt köztük belföldi is. Ebből származó jövedelmeit nem jelentette be, adót nem fizetett, az üzleteket családtagokon keresztül bonyolította, így becslések szerint közel 317 ezer lej kár érte az államot.

A vizsgálat kiterjed arra is, hogy a gépkocsik fedélzeti elektronikus rendszerét manipulálták – visszatekerték a kilométeróra állását –, így a járművek a valós futásteljesítménynél kevesebbet mutattak. Ezzel a módszerrel a gépkocsikat a piaci árnál magasabban értékesítették, megtévesztve a vevőket. A házkutatások során iratokat, számítástechnikai eszközöket, valamint hat gépkocsit foglaltak le. (sz.)

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-06 08:00 Cikk megjelenítése: 794 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
