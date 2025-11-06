A jó csapatjátékkal előrukkoló Sepsi-SIC végig vezetve 86–82 arányban diadalmaskodott a KSC Szekszárd otthonában a női kosárlabda Európa-kupa ötödik fordulójában. Ez volt a zöld-fehérek első győzelme a sorozat aktuális kiírásában, amelynek csoportkörét november 27-én hazai pályán zárják az olasz GEAS Basket ellen.

Egy gyors 5–0-lal kezdte kiszállását a Sepsi-SIC, majd a házigazdák felzárkóztak 1 pontra (4–5). A folytatásban felváltva pontoztak a csapatok, a negyed felénél 9–9 volt az állás, ekkor a zöld-fehérek átvették a kezdeményezést, és sikerült ellépniük vendéglátóiktól (9–15). A játékrész végén is a háromszékiek irányították a küzdelmet, így 15–24-ről indult a második szakasz. Ezt Mérész duplája vezette fel, amellyel Zoran Mikeš lányai 11 ponttal vezettek. A továbbiakban egyre kiélezettébbe vált a küzdelem, a 17. percben csak 4 pont volt a KSC Szekszárd hátránya (31–35). Pillanatok alatt magára találtak a szentgyörgyiek, és egy jó sorozat után ismét tízzel vezettek (33–44). A nagyszünet előtt Mérész triplájára Ovner válaszolt egy távoli dobással, majd Davis pontozott büntetőből, az első félidőt pedig Dombai duplája zárta (38–49).

Az öltözőből egy határozottabb magyar együttes jött ki, amely egy 8–0-s rohammal feljött 5 pontra (46–51). Szentgyörgyi időkérés törte meg a lendületüket, és a 25. percben ismét több mint 10 pont volt a két csapat közötti különbség (46–57). Ezután is kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, 20–20-as harmadik negyedet követően 59–69 volt a párharc állása. Az utolsó játékrészben egyre jobban játszottak Magyar Bianka lányai, és támadásról támadásra csökkentették hátrányukat (77–81). A véghajrában döcögött a zöld-fehérek játéka, viszont Davis pontjainak köszönhetően kitartott a Sepsi-SIC előnye, amely végül 86–82 arányban győzött, és megszerezte idénybeli első nemzetközi sikerét.

A székely alakulatból Mérész 24 ponttal zárta a találkozót, míg Potter dupla duplát, azaz 16 pontot és 10 lepattanót jegyzett, a házigazdáktól pedig Karlen 24 egységig jutott, míg csapattársa, Dombai ugyancsak dupla duplát, 21 pontot és 10 gólpasszt ért el.

Női kosárlabda, Európa-kupa, 5. forduló: KSC Szekszárd–Sepsi-SIC 82–86 (15–24, 23–25, 20–20, 24–17).

Szekszárd, Városi Sportcsarnok. Vezette: Suzana Vujičić (montenegrói), Luka Manojlović (szerb), Eduard Uhrin (szlovák). Szekszárd: Dombai 21/3, Rodrigues 12/6, Karlen 24/3, Szűcs 12/6, Holcz 5 – Theodorean 3/3, Hencsik, Ovner 5/3, Chmiel, Nyári, Baa. Edző: Magyar Bianka. Sepsi-SIC: Gereben 5/3, Davis 22/3, Armanu 6/6, Potter 16, Mérész 24/3 – Holló, Mikeš, Haranguș, Căti­nean, Ghiță, Szabó 13/3, Diop. Edző: Zoran Mikeš. Kipontozódott: Szűcs (37.).