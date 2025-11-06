Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, Európa-ligaA Ferencváros nagy lépést tehet a továbbjutás felé

2025. november 6., csütörtök, Sport

A hullámvölgybe került Ludogorec lesz ma 22 órától a Ferencváros vendége a Groupama Arénában, míg az FCSB ma 19.45-től az FC Basel otthonában játszik a St. Jakob-Parkban az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A magyar bajnok nagy lépést tehet a továbbjutás felé, ha legyőzi bolgár riválisát. Előbbi mérkőzést az M4 Sport, utóbbi találkozót a Digi Sport 1 élőben közvetíti.

  • Robbie Keane vezetőedző. Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club
Robbie Keane vezetőedző tanítványai az előzetes várakozásokat felülmúlva három kör alatt hét pontot gyűjtöttek az El főtábláján, miután az első összecsapáson döntetlent játszottak a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen (1–1), a belga Genk vendégeként 1–0-ra, a Red Bull Salzburg otthonában pedig 3–2-re nyertek. Ezzel a zöld-fehérek jelenleg az egyenes ágon nyolcaddöntőbe jutást érő hetedik helyen állnak a tabellán.

A Ferencváros az El előző kiírásában 12 ponttal jutott tovább az alapszakaszból, most a Ludogorec legyőzésével négy kör után már 10 egysége lenne, így egyre közelebb kerülne a tavaszi folytatáshoz. A Ludogorec csapatával augusztus elején kétszer is összecsapott az FTC a Bajnokok Ligája-selejtezőben: a bulgáriai 0–0 után Budapesten 3–0 arányú diadalt aratott a magyar bajnok.

A Ludogorec múlt csütörtökön jelentette be, hogy szerződést bontott Rui Mota vezetőedzővel, akinek a helyét Todor Zsivondov vette át megbízott trénerként a razgradi alakulat kispadján. A Bolgár Kupában a Csernomorec Burgasz vendégeként 3–2-re nyertek, aztán vasárnap gól nélküli döntetlent játszottak a bajnokságban a Cserno More Varna otthonában.

A 14-szeres bolgár bajnok azután menesztette a portugál szakembert, hogy sorozatban öt tétmeccsen maradt nyeretlen, az El alapszakaszában háromból csak egy találkozón tudott győzni: az első fordulóban a svéd Malmö vendégeként. Azóta a spanyol Real Betis 2–0-ra győzött Razgradban, a svájci Young Boys pedig 3–2-re verte a Ludogorec együttesét Bernben, így a bolgár gárda csak három pontot szerzett.

