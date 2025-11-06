Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
ÚszásPortugáliában ugrott medencébe

2025. november 6., csütörtök, Sport

Az elmúlt héten a portugáliai Albufeira adott otthont a 8. Európai Down-szindrómás Nyílt Úszóbajnokságnak, ahol a romániai válogatott tagjaként a sepsiszentgyörgyi Zelenák Dávid is rajtkőre állt. Szokásához híven speciális úszónk ezúttal is kitett magáért, és a rendkívül erős mezőnyben is sikerült letennie a névjegyét.

  • Zelenák Dávid és ifj. Csíki Sándor. Fotó: Facebook / 8th Open European Down Syndrome
    Zelenák Dávid és ifj. Csíki Sándor. Fotó: Facebook / 8th Open European Down Syndrome

Október 27. és november 2. között Portugáliában rendezték meg a 8. Európai Down-szindrómás Nyílt Úszóbajnokságot, amelyen tizenhat ország színeiben népes mezőny ugrott medencébe, hogy összemérje gyorsaságát és kitartását. Az eseményen a négyfős román válogatott tagjaként ott volt az ifj. Csíki Sándor által felkészített sepsiszentgyörgyi Zelenák Dávid is. Tehetséges sportolónk az 50 méteres gyorsúszásban openben a 43. helyen zárt, ám 42.47 másodperces ideje a felnőttek között már a 28. pozícióhoz volt elég. A másik versenyszámban, a 100 méter pillangóban még jobban ment Dávidnak: 2:12.63 perces eredményével openben a 23., míg a felnőttek között az előkelő 13. helyen végzett. A remekül úszó sportolónk kiváló formáját mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy ő volt a román delegáció legjobbja Portugáliában.

„Heves és kemény verseny volt, fantasztikus tapasztalatokkal jöttünk haza. Roppant erős volt a mezőny, hiszen kint úgy bánnak a speciális úszókkal, mint a profikkal. A napi edzések és a sok leúszott kilométer mellett komoly hangsúlyt fektetnek a táplálkozásra, és ez meg is látszott az időeredményeken. A román bajnokság után változtattunk az edzéseken, Dávid hetente négy alkalommal volt medencében, és annak ellenére, hogy ő volt a román delegáció legjobbja Portugáliá­ban, még nincs az ellenfelei szintjén. Erősen és jól úszott, versenyben volt a többiekkel, és azt kell mondanom, hogy túlszárnyalta önmagát, hiszen megjavította az egyéni csúcsait. Ebben a fiúban ennél is több van, így lesz lehetőség a további fejlődésre, ha pedig jobb eredményeket akarunk elérni, a felkészülésen kell változtatnunk” – nyilatkozta ifj. Csíki Sándor, a sepsiszentgyörgyi sportoló edzője. (tibodi)

Hozzászólások
Az ön értékelése:
