Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 2. LigaÚjabb győzelemmel zárkóznának fel az élen állókhoz

2025. november 7., péntek, Sport

Az FC Voluntari vendégeként aratott fontos győzelem után a Sepsi OSK hazai környezetben lép pályára a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A legutóbbi négy mérkőzésén veretlen sepsiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától a táblázatban tizenharmadik CSM Slatina ellen igyekszik igazolni a papírformát a Sepsi Duna Arénában.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A háromszéki alakulat győzelemmel hangolt a hétvégi találkozóra, ugyanis kedden 2–1-re diadalmaskodott az FC Voluntari elleni rangadón, így megszakította az Ilfov megyei ellenfél közel két hónapig tartó veretlenségét, ugyanakkor idénybeli hetedik sikerével a felsőházi rájátszást jelentő ötödik helyre lépett. A Claudiu Niculescu irányította CSM Slatina az előző fordulóban meglepetésre hazai pályán remizett a Chindia Târgoviște csapatával (1–1), azonban az Olt megyei gárda továbbra is a középmezőnyben tanyázik.

Az Ovidiu Burcă által edzett piros-fehér mezesek saját közönségük előtt eddig háromszor nyertek, egyszer döntetlent játszottak és csak egyszer szenvedtek vereséget, míg a havasalföldi együttes a mostani idényben mindössze egyszer gyűjtötte be a három pontot idegenben, emellett egyszer ikszelt és háromszor kikapott. A Sepsi OSK számára lényeges lenne egy újabb diadal, amellyel megszilárdíthatná helyét a tabellán a legjobb hat között, hiszen a hétvégén a közvetlen riválisok közül többen egymással vívnak rangadót.

„A keddi mérkőzés nagyon fontos volt, legyőztünk egy olyan csapatot, amely szintén az élvonalba jutásért harcol. Úgy gondolom, ambíciósan játszottunk, a játékosok odatették magukat, ennek pedig meglett az eredménye, viszont ha szombaton nem nyerünk, akkor az a siker szinte semmit nem számít. Szeretnénk felzárkózni az élen állókhoz, mivel eddig elég sok pontot elhullajtottunk. A soron következő ellenfelünk szervezetten védekezik és ellentámadásból veszélyeztet a gyors támadóinak köszönhetően, ráadásul az alakulatnak olyan vezetőedzője van, aki jól ismeri a másodosztályt. Itthon a győzelemre törekszünk, főleg úgy, hogy ebben a fordulóban a közvetlen riválisok egymással találkoznak” – nyilatkozta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

A 13. forduló programja: * szombat: CS Dinamo Bukarest–FC Metalul Buzău (11 óra), Resicabányai CSM–Concordia Chiajna (11 óra), Nagyváradi FC Bihar–CS Tunari (11 óra), Sepsi OSK–CSM Slatina (11 óra), Sellenberki SK–Gloria Beszterce (11 óra), Szatmárnémeti Olimpia–FC Bacău (11 óra), Újszentesi SK–Ceahlăul Piat­ra Neamț (11 óra – FRF TV), FC Câmpulung Muscel–Bukaresti Steaua (11 óra), Vajdahunyadi Corvinul–FC Voluntari (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * hétfő: Marosvásárhelyi ASA–Jászvásári Politehnica (19.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * kedd: Chindia Târgoviște–CS Afumați (19.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1). 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 186 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

35. Népzene- és Néptánctalálkozó 
Mini változatban, ám mégis gazdag és színvonalas programmal tartják a 35. Népzene- és Néptánctalálkozót november 7–8. között Sepsiszentgyörgyön.
A részletes program: ma 10–15 óráig gyermekrajz-kiállítás: Népi hangszerek birodalma a Tamási Áron Színház előcsarnokában; 11 órától a Tamási Áron Színházban János Vitéz – a Maros Művész­együttes gyermekelőadása, rendező-koreográfus: Novák Ferenc „Tata”;
2025-11-07: Sport - :

Idegenben kezdik a visszavágót (Labdarúgás, 3. Liga)

A hétvégén kezdődik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság visszavágó-sorozata, a 12. fordulóban a háromszéki csapatok szombaton 14 órától idegenben küzdenek a pontokért. A legutóbbi hat mérkőzésén veretlen Sepsi OSK II. a táblázatban ötödik CSO Plopeni vendégeként játszik, míg a listavezető Kézdivásárhelyi SE a rangsorban nyolcadik CS Victoria Traian otthonában lép pályára.
rel="noreferrer"