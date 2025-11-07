Az FC Voluntari vendégeként aratott fontos győzelem után a Sepsi OSK hazai környezetben lép pályára a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A legutóbbi négy mérkőzésén veretlen sepsiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától a táblázatban tizenharmadik CSM Slatina ellen igyekszik igazolni a papírformát a Sepsi Duna Arénában.

A háromszéki alakulat győzelemmel hangolt a hétvégi találkozóra, ugyanis kedden 2–1-re diadalmaskodott az FC Voluntari elleni rangadón, így megszakította az Ilfov megyei ellenfél közel két hónapig tartó veretlenségét, ugyanakkor idénybeli hetedik sikerével a felsőházi rájátszást jelentő ötödik helyre lépett. A Claudiu Niculescu irányította CSM Slatina az előző fordulóban meglepetésre hazai pályán remizett a Chindia Târgoviște csapatával (1–1), azonban az Olt megyei gárda továbbra is a középmezőnyben tanyázik.

Az Ovidiu Burcă által edzett piros-fehér mezesek saját közönségük előtt eddig háromszor nyertek, egyszer döntetlent játszottak és csak egyszer szenvedtek vereséget, míg a havasalföldi együttes a mostani idényben mindössze egyszer gyűjtötte be a három pontot idegenben, emellett egyszer ikszelt és háromszor kikapott. A Sepsi OSK számára lényeges lenne egy újabb diadal, amellyel megszilárdíthatná helyét a tabellán a legjobb hat között, hiszen a hétvégén a közvetlen riválisok közül többen egymással vívnak rangadót.

„A keddi mérkőzés nagyon fontos volt, legyőztünk egy olyan csapatot, amely szintén az élvonalba jutásért harcol. Úgy gondolom, ambíciósan játszottunk, a játékosok odatették magukat, ennek pedig meglett az eredménye, viszont ha szombaton nem nyerünk, akkor az a siker szinte semmit nem számít. Szeretnénk felzárkózni az élen állókhoz, mivel eddig elég sok pontot elhullajtottunk. A soron következő ellenfelünk szervezetten védekezik és ellentámadásból veszélyeztet a gyors támadóinak köszönhetően, ráadásul az alakulatnak olyan vezetőedzője van, aki jól ismeri a másodosztályt. Itthon a győzelemre törekszünk, főleg úgy, hogy ebben a fordulóban a közvetlen riválisok egymással találkoznak” – nyilatkozta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

A 13. forduló programja: * szombat: CS Dinamo Bukarest–FC Metalul Buzău (11 óra), Resicabányai CSM–Concordia Chiajna (11 óra), Nagyváradi FC Bihar–CS Tunari (11 óra), Sepsi OSK–CSM Slatina (11 óra), Sellenberki SK–Gloria Beszterce (11 óra), Szatmárnémeti Olimpia–FC Bacău (11 óra), Újszentesi SK–Ceahlăul Piat­ra Neamț (11 óra – FRF TV), FC Câmpulung Muscel–Bukaresti Steaua (11 óra), Vajdahunyadi Corvinul–FC Voluntari (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * hétfő: Marosvásárhelyi ASA–Jászvásári Politehnica (19.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * kedd: Chindia Târgoviște–CS Afumați (19.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1).