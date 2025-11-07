A hétvégén kezdődik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság visszavágó-sorozata, a 12. fordulóban a háromszéki csapatok szombaton 14 órától idegenben küzdenek a pontokért. A legutóbbi hat mérkőzésén veretlen Sepsi OSK II. a táblázatban ötödik CSO Plopeni vendégeként játszik, míg a listavezető Kézdivásárhelyi SE a rangsorban nyolcadik CS Victoria Traian otthonában lép pályára.

Az előző fordulóban a sepsiszentgyörgyi alakulat 5–0-ra diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat vendégeként, így zsinórban a hatodik sikerét ünnepelhette a bajnokságban, a CSO Plopeni pedig gólgazdag találkozón 4–3-ra győzött az FC Unirea Brăila otthonában. Az idényt rosszul kezdő, viszont több mint egy hónapja kiválóan teljesítő és ennek köszönhetően az odavágó-sorozatot végül a harmadik helyen záró Sepsi OSK II. augusztusban nézett farkasszemet a Prahova megyei csapattal, akkor Nagy Sándor legénysége hátrányból mentett pontot a szemerjai stadionban (1–1). A piros-fehér mezesek idegenben ugyanolyan mérleggel rendelkeznek, mint a munténiai gárda hazai pályán, mindkét együttes háromszor nyert és kétszer kikapott.

Az éllovas Kézdivásárhelyi SE a múlt hétvégén fölényben futballozva játszott gól nélküli döntetlent a CS Păulești vendégeként, ezáltal egy pontra csökkent az előnye a második Sporting Liești előtt, míg az újonc CS Victoria Traian hazai környezetben 3–0-ra alulmaradt az Unirea Braniștea ellen. A felső-háromszéki alakulat az alapszakasz első felében mindössze egyszer szenvedett vereséget, ráadásul a céhes városi labdarúgók a legjobb védelemmel és a második leghatékonyabb támadójátékkal rendelkeznek, tizenegy összecsapáson huszonnyolc találatot jegyeztek és csak hét gólt kaptak. A kék-fehér mezesek és a Brăila megyei együttes augusztus végén mérkőzött meg a Sinkovits Stadionban, ahol a házigazdák 3–1 arányban győzedelmeskedtek.

A 12. forduló programja: * ma: CSM Râmnicu Sărat–Sporting Liești (14 óra), CS Blejoi–Unirea Braniștea (14 óra), Galaci Oțelul II.–FC Unirea Brăila (14 óra) * szombat: CSO Plopeni–Sepsi OSK II. (14 óra), CS Victoria Traian–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Păulești–Petrolul Ploiești II. (14 óra). (miska)