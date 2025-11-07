Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 3. LigaIdegenben kezdik a visszavágót

2025. november 7., péntek, Sport

A hétvégén kezdődik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság visszavágó-sorozata, a 12. fordulóban a háromszéki csapatok szombaton 14 órától idegenben küzdenek a pontokért. A legutóbbi hat mérkőzésén veretlen Sepsi OSK II. a táblázatban ötödik CSO Plopeni vendégeként játszik, míg a listavezető Kézdivásárhelyi SE a rangsorban nyolcadik CS Victoria Traian otthonában lép pályára.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az előző fordulóban a sepsiszentgyörgyi alakulat 5–0-ra diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat vendégeként, így zsinórban a hatodik sikerét ünnepelhette a bajnokságban, a CSO Plopeni pedig gólgazdag találkozón 4–3-ra győzött az FC Unirea Brăila otthonában. Az idényt rosszul kezdő, viszont több mint egy hónapja kiválóan teljesítő és ennek köszönhetően az odavágó-sorozatot végül a harmadik helyen záró Sepsi OSK II. augusztusban nézett farkasszemet a Prahova megyei csapattal, akkor Nagy Sándor legénysége hátrányból mentett pontot a szemerjai stadionban (1–1). A piros-fehér mezesek idegenben ugyanolyan mérleggel rendelkeznek, mint a munténiai gárda hazai pályán, mindkét együttes háromszor nyert és kétszer kikapott.

Az éllovas Kézdivásárhelyi SE a múlt hétvégén fölényben futballozva játszott gól nélküli döntetlent a CS Păulești vendégeként, ezáltal egy pontra csökkent az előnye a második Sporting Liești előtt, míg az újonc CS Victoria Traian hazai környezetben 3–0-ra alulmaradt az Unirea Braniștea ellen. A felső-háromszéki alakulat az alapszakasz első felében mindössze egyszer szenvedett vereséget, ráadásul a céhes városi labdarúgók a legjobb védelemmel és a második leghatékonyabb támadójátékkal rendelkeznek, tizenegy összecsapáson huszonnyolc találatot jegyeztek és csak hét gólt kaptak. A kék-fehér mezesek és a Brăila megyei együttes augusztus végén mérkőzött meg a Sinkovits Stadionban, ahol a házigazdák 3–1 arányban győzedelmeskedtek.

A 12. forduló programja: * ma: CSM Râmnicu Sărat–Sporting Liești (14 óra), CS Blejoi–Unirea Braniștea (14 óra), Galaci Oțelul II.–FC Unirea Brăila (14 óra) * szombat: CSO Plopeni–Sepsi OSK II. (14 óra), CS Victoria Traian–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Păulești–Petrolul Ploiești II. (14 óra). (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 194 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Sport - Miska Brigitta:

Újabb győzelemmel zárkóznának fel az élen állókhoz (Labdarúgás, 2. Liga)

Az FC Voluntari vendégeként aratott fontos győzelem után a Sepsi OSK hazai környezetben lép pályára a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A legutóbbi négy mérkőzésén veretlen sepsiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától a táblázatban tizenharmadik CSM Slatina ellen igyekszik igazolni a papírformát a Sepsi Duna Arénában.
2025-11-07: Sport - Tibodi Ferenc:

Két arany- és egy ezüstérem a kézdivásárhelyi tekések mérlege (Teke)

A marosvásárhelyi csapatok színeiben a háromszéki sportolók két arany- és egy ezüstéremmel zárták a Kolozsváron rendezett U23-as országos tekebajnokság döntőjét. Az Electromureș Romgaz alakulatának versenyző Mihály Stefánia egy bajnoki címet és egy második helyet szerzett a kincses városban, míg a VSK együttesében induló Várdó Kristóf szintén a dobogó legfelső fokára állhatott.
rel="noreferrer"