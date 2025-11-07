A marosvásárhelyi csapatok színeiben a háromszéki sportolók két arany- és egy ezüstéremmel zárták a Kolozsváron rendezett U23-as országos tekebajnokság döntőjét. Az Electromureș Romgaz alakulatának versenyző Mihály Stefánia egy bajnoki címet és egy második helyet szerzett a kincses városban, míg a VSK együttesében induló Várdó Kristóf szintén a dobogó legfelső fokára állhatott.

November 1-jén és 2-án a kolozsvári Györgyfalvi Sportkomplexum tekecsarnoka adott otthont az U23-as korosztályú országos tekebajnokság döntőinek, a részt vevő versenyzők pedig a klasszikus egyéni, a sprint, a páros, a tandempáros és a vegyes tandempáros versenyszámaiban mérték össze tudásukat és felkészültségüket.

A Marosvásárhelyi Electromureș Romgaz sportolójaként a kézdivásárhelyi Mihály Stefánia több versenyszámban is rajthoz állt, és kettőben felért a csúcsra. A céhes városi sportoló Budoi Noémi oldalán a női páros viadalában nyújtott remek teljesítményt, és végül bajnoki címet nyert. Stefánia a tandempárosban már Balogh Andreával közösen vette sorra az akadályokat, végül a dobogó második fokára állhattak fel, így ezüst­érem került a nyakukba.

A szintén felső-háromszéki Várdó Kristóf már a Marosvásárhelyi VSK gárdáját képviselte a kolozsvári országoson, ahol szintén kiváló produkcióval gyűjtött be egy bajnoki aranyat. A férfiak sprintviadalában érdekelt kézdivásárhelyi tekés kiváló napot fogott ki, és kiemelkedő versenyzéssel mindenkit maga mögé utasított.

„Büszkék vagyunk a te­kézőinkre. Azt kell mondanom, hogy Stefi emlékezetből játszik, Marosvásárhelyen most nincs pálya, és az egyetem miatt ritkábban tud Kolozsvárra menni edzésre. Az utóbbi időben Kristóf óriásit fejlődött technikailag, mivel még csak 18 éves, van, hová továbblépnie. Próbáljuk egyengetni az útjukat, de ha nem építünk egy jó versenypályát, akkor nem tudjuk itthon tartani őket, és majd mások fognak villogni a teljesítményükkel” – mondta Várdó Olivér, a KSE tekeszakosztályának vezetője.