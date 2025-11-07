A nap fotója

Előző írásunk

A marosvásárhelyi csapatok színeiben a háromszéki sportolók két arany- és egy ezüstéremmel zárták a Kolozsváron rendezett U23-as országos tekebajnokság döntőjét. Az Electromureș Romgaz alakulatának versenyző Mihály Stefánia egy bajnoki címet és egy második helyet szerzett a kincses városban, míg a VSK együttesében induló Várdó Kristóf szintén a dobogó legfelső fokára állhatott.