A nap fotója

2025. november 7., péntek, Szabadidő
  • Sepsiszentgyörgy – őszi fények és színek a parkban. Albert Levente felvétele
    Sepsiszentgyörgy – őszi fények és színek a parkban. Albert Levente felvétele
2025-11-07: Sport - Tibodi Ferenc:

Két arany- és egy ezüstérem a kézdivásárhelyi tekések mérlege (Teke)

A marosvásárhelyi csapatok színeiben a háromszéki sportolók két arany- és egy ezüstéremmel zárták a Kolozsváron rendezett U23-as országos tekebajnokság döntőjét. Az Electromureș Romgaz alakulatának versenyző Mihály Stefánia egy bajnoki címet és egy második helyet szerzett a kincses városban, míg a VSK együttesében induló Várdó Kristóf szintén a dobogó legfelső fokára állhatott.
2025-11-07: Emlékezet - Puskás Attila:

A szovjet Gulag krónikása 8. (Egykori olvasmányaim)

A Gulag szigetcsoport lakói
Minden társadalmi szerveződés – ha azt az önkényuralom határozza meg – kialakítja az ellenzők megbüntetésére alkalmas törvényt és távoltartási rendszert.
