Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Egykori olvasmányaimA szovjet Gulag krónikása 8.

2025. november 7., péntek, Emlékezet

A Gulag szigetcsoport lakói
Minden társadalmi szerveződés – ha azt az önkényuralom határozza meg – kialakítja az ellenzők megbüntetésére alkalmas törvényt és távoltartási rendszert.

  • Joszif Visszarionovics Sztálin. Fotó: Wikipedia
    Joszif Visszarionovics Sztálin. Fotó: Wikipedia

A sztálinista szovjet társadalom és a háború utáni erőszakos kommunista, nacionalista romániai rendszer lehetett némileg rokonszenves a románság tájékozatlanabb, félrevezetett részének, de a Szovjetunió lakosai azt már évtizedek óta megismerték és megélték a második világháború győzteseiként is. Számos foglyul ejtett egykori ellenség ismerte meg a szovjet munkatáborok életmódját, ahol nem volt könnyű életben maradni. De a szovjet rendszer számos Gulag-tábora évekig volt otthona azoknak is, akik az önkényuralmi rendszert merészeltek bírálni.

Kik voltak ezek a „reakciós csoportokba tömörült” szovjet állampolgárok, közöttük maga Szolzsenyicin is a Sztálin elvtársat illető soraival? Íme: mindjárt elsőknek a rendbontó kadétok – tiszti iskolások – még a lenini időkből. Az értelmiségiek, akik bármely rendszer örökös zavarkeltői: papok (csak az „élő egyház” híveinek kegyelmeztek), tanárok, diákok, szociálforradalmárok, a volt eszerek, mensevikek, a falvak termelői, akiktől minden fizetés nélkül elkobozták a terményeiket (Magyarországon „padlássöprés” volt ennek a neve, a Szovjetunióban milliók halálát okozták). Egy költőnő verséből idézve: „Imádkozzál, szabad, de csak / Isten hallja meg, ne más”; egyébként törvénybe volt iktatva, hogy „a vallásos nevelés: ellenforradalmi agitáció”, és ezért a versért a költőnő 10 év börtönbüntetést kapott. Gyanúsak voltak a mérnökök és a kulákok is (szabad minősítéssel). Még a később is elismert költő, Majakovszkij is így ír: „És aki ma nem énekel velünk –  az ellenünk van!”. Feljelentés a diákok részéről: a tanár idézi Marxot, Lenint, ám Sztálint nem – említett tanár másnap már nem tanít...

A háborús időkben be kellett szolgáltatni a rádiókat, aki nem tette, súlyos büntetést kockáztatott: egyetlen rádiólámpáért, amit a nyomozók megtaláltak, 10 év börtön járt. A büntetettek külön kategóriáját képezték azok, akik a német hadifogságból tértek haza. A papok, szerzetesek, apácák a rendszer nyilvántartott ellenségei. Egyébként a törvénykönyv 58-as cikkelye úgyszólván minden ellenségesnek nyilvánított cselekedetet szigorúan büntetett. Ebbe a cikkelybe (úgy, mint Romániában a 209-esbe) minden belefért, amit ellenállásnak ítéltek a rendszer bírái. Másságukat a birodalom nemzetiségei (tatárok, üzbégek, kozákok, törökök) is megszenvedték. Aztán a trockistákra került később sor. A rendszer megtorlásai soha nem szüneteltek: előbb a CSEKA, majd a GPU tisztogatta az engedetlen szovjet társadalmat, elsősorban a másként gondolkozó értelmiségieket. 

Romániában és minden szovjet befolyás alatt álló országban dúlt a polgári államrendszerek másra fordítása. Gondoljunk csak a Kárpátokon áthaladó vasutak megépítésére vagy a Duna–Fekete tengeri csatorna létrehozására: sok ingyenmunkás beszélhetne mindarról, amit kényszerből kellett elvégezni. Akkor talán megértenénk azokat, akik bátrak voltak akár fegyverrel is megtorolni a rendszer gazemberségeit. Értem ezt a három ozsdolai „betyárra”, de másokra is, akik a hegyekben harcoltak az igazságtalanság ellen. Késői tisztelet nekik.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Puskás Attila Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 123 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Szabadidő - :

A nap fotója

2025-11-07: Életutak - Nagy B. Sándor:

Zayzon Ádám, a bütykölés nagymestere

Kellékkészítő mester, kellékmester, maszkmester, bábtervező, bábkészítő, díszlettervező, szcenikus, a díszlettervező munkatársa – általában ezek a munkakörök szerepelnek Zayzon Ádám neve mellett a különböző műsorfüzetekben, színlapokon Sepsiszentgyörgytől Budapestig, Csíkszeredától Szatmárnémetiig, Gyergyószentmiklóstól Marosvásárhelyig, Székelyudvarhelytől Nagyváradig... Nagyon sok színháznak készített különböző színpadi kellékeket, bábokat, és aki dolgozott vele, általában újra megkereste, ha bármilyen kellékre szüksége volt egy színházi előadáshoz. Állandó munkahelye hosszú évtizedeken át a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház hátsó udvarán volt egy kis emeleti műhelyben, ahová minden kacatot összegyűjtött, hogy szükség esetén igazi csodákat varázsoljon azokból: óriási sárkányokat, ördögöket, levágott vaddisznófejeket, korabeli kardokat, késeket, színészarcok hasonmásait, vagy bármilyen maszkot, bábut, a magyar Szent Koronát, és a sor hosszan folytatható. A mester tavaly befejezte színházi pályáját, és 2010 után másodszor is „nyugdíjba vonult”. Ennek apropóján készítettük vele az alábbi életútinterjút. 
rel="noreferrer"