Papp Sebők Attila versei

Odakint almák verik a földet. Nézem, ahogy behordod őket. Lassan hámozunk, amelyik kész, azt csontig rágjuk, mintha egymást falnánk. A csutkák eldőlnek, nem zárod el a csapot, üti a csempét a víz. Elbújok, megyek kátét tanulni, hangosan olvasom dédanyám imakönyvéből.

Később kimondatik, hogy hazug vagyok.

A faluban a pap minden vasárnap felmegy

a szószékre, prédikál. Tőle hallom, és a szégyen

kimarja a szemem. Pedig semmiség. A templomban

lopva megkóstolom a szenteltvizet. Nem árulom el,

milyen az íze. A kátét végül nem tanulom meg.

De Istent szeretem.

Az eljövetelről

Harmadnapja várom az eljöveteled.

Elmondom, amit tudok, anyámról, apámról,

félek bevallani, üresnek látlak, mint a dióburkot,

amit a fúrólégy megkárosít. Mennyi munka!

Kivájni a magot a csonthéjból, vagy feltörni

a zárt kapcsú makkot, számolni a termést,

válogatni a selejtet, elrakni hidegebb napokra.

Ameddig a szem ellát, felparcellázott telkek,

tölgyek, szomorúfüzek, alma- és vadkörtefák,

a fenyveseket nem is említem, mégsem elegendő

a lombcsoport, szeretném tudni, mit mond

rólam az alföldi élet, megértik-e az ottmaradtak,

hogy így alakult, és ez igaz, hegyeket

nem tudok mozgatni, és amúgy se lenne illendő

feldúlni a vidéket, marad minden a régiben,

hasad a föld, mint a termés csonthéja a kő alatt.

Belátom, nem tapasztalat vagy, hanem állandó,

nem a világ része, hanem szemlélője, én pedig

boldog aggodalomban gondolom el: nekünk

találkozni se kell, hogy szeressük egymást.

És még ha el is hagynak, meg is csalnak, hátam

homorítják, húsom tépik, csontom törik, ha már

semmi se köt össze magammal, megmutatod,

hol a határ, amin túl látszólag minden ép, ott

csend lesz, és én tétova léptekkel feléd indulok.

És látom, hogy

előrelép, aki gyáva.

A jog, mint kettébontott dió,

épp most görög el másik felétől.

És becsukom a szemem, hallgatok.

És becsukod a szemed, hallgatsz.

Közös nyelven panaszkodunk,

a termés utolsó darabkáit fogaink

közt ropogtatjuk. Isten ellenünk

semmit, és őellenük sem. Nem

akarunk mást, csak kitartani

a kézfogást egy zsúfolt buszon.

Előrelép, aki gyáva.

Melleden heverek napoknak hitt

egy-pillanatig. Aki megítél, mint

termés válogatásán a romlottat,

nem különb, csak gyáva.

Végül komposztot csinálnak

belőlünk. Arra még jók vagyunk,

hogy tápláljuk a földet.

Szolgaságunk első napján

elhervadunk. Nem engedünk

az ő jogaiknak.

Mozdulatlan makacsság

Ha volna merszem, elszeretnék tőled

logikát, matematikát. Nézd, kezem

az óramutató mánusával mozdul,

feléd int, ölelésbe ránt.

A mérték: sok maszk, felhalmozva

az előszobában, fogasra. Melyiket

emeljem le? A közelség: átrajzolni

arcomat válladdal.

Hiába ring bennem az elutasítás

édes íze, látom, amit látok:

rettentő ez az együttállás,

ez az ellentétes körforgás.

Nem a nyelvet kérem, elég ebből,

mozdulatlan makacsság, dönthet

a kar, a láb, de ne az ész,

ne a megfontolás.