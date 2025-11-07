SZNT: A sokszínűség tisztelete nem jelent különválást

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nem provokációnak szánta azt a napokban megjelent állásfoglalását, melyben nyomatékosította, hogy Székelyföld területi autonómiája nem ellentétes Románia alkotmányával, sőt, annak egységét erősítheti – tájékoztattak tegnap az Izsák Balázs elnök által jegyzett közleményben. Az SZNT a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma ez ügyben közzétett reakciójára válaszolt.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke rámutatott, fontosnak tartják a románok civil fórumának elmarasztaló megállapításaira válaszolni, hogy a romániai közvélemény pontosan értse, mi volt az értelmezésük célja. „Nyilatkozatunk nem provokáció volt, hanem jogi természetű állásfoglalás, amely a demokrácia és a nemzetközi jog elveire alapozott. Az alkotmány első cikkelye kimondja, hogy Románia egységes állam – de ez nem azonos a központosítással. Franciaország, Olaszország vagy Finnország is egységes állam, mégis különböző formájú autonómiákat ismernek. Az egység nem egyformaságot, a sokszínűség tisztelete pedig nem különválást jelent” – szögezte le.

A közleményben pontosítanak: az SZNT nem illegális szervezet, hanem civil mozgalom, demokratikusan alakult közképviselet, amely békésen fejezi ki álláspontját. „Az általunk javasolt autonómia területi, nem etnikai jellegű, és minden ott élő polgárra kiterjed. Nem gyengíti, hanem erősíti a román államot a központ és a régiók közötti együttműködés révén” – mutattak rá.

Úgy értékelték, az a tény, hogy a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma jogi érvelés helyett „nemzetbiztonsági fenyegetésként” tálalja a vita tárgyát, veszélyes precedenst teremthet, mert bármilyen demokratikus követelést vagy jogi érvelést „provokációnak” lehet minősíteni – fejtették ki. „Ez a logika a dialógust zárja le, nem pedig az elvi konfliktust” – állapította meg válaszában az SZNT elnöke, aki megjegyezte, nem értenek egyet a fórum konfrontatív hangnemével sem. „Célunk tényleges, tárgyszerű párbeszédet folytatni a román többséggel – szakmai, érvekre épülő stílusban, kölcsönös tisztelettel. Meggyőződésünk, hogy Románia akkor erős, ha bízik a polgáraiban és nem fél a párbeszédtől” – összegzett az SZNT elnöke.