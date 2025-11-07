Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SZNT: A sokszínűség tisztelete nem jelent különválást

2025. november 7., péntek, Belföld

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nem provokációnak szánta azt a napokban megjelent állásfoglalását, melyben nyomatékosította, hogy Székelyföld területi autonómiája nem ellentétes Románia alkotmányával, sőt, annak egységét erősítheti – tájékoztattak tegnap az Izsák Balázs elnök által jegyzett közleményben. Az SZNT a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma ez ügyben közzétett reakciójára válaszolt.

  • Fotó: Facebook / Székely Nemzeti Tanács
    Fotó: Facebook / Székely Nemzeti Tanács

Izsák Balázs, az SZNT elnöke rámutatott, fontosnak tartják a románok civil fórumának elmarasztaló megállapításaira válaszolni, hogy a romániai közvélemény pontosan értse, mi volt az értelmezésük célja. „Nyilatkozatunk nem provokáció volt, hanem jogi természetű állásfoglalás, amely a demokrácia és a nemzetközi jog elveire alapozott. Az alkotmány első cikkelye kimondja, hogy Románia egységes állam – de ez nem azonos a központosítással. Franciaország, Olaszország vagy Finnország is egységes állam, mégis különböző formájú autonómiákat ismernek. Az egység nem egyformaságot, a sokszínűség tisztelete pedig nem különválást jelent” – szögezte le.

A közleményben pontosítanak: az SZNT nem illegális szervezet, hanem civil mozgalom, demokratikusan alakult közképviselet, amely békésen fejezi ki álláspontját. „Az általunk javasolt autonómia területi, nem etnikai jellegű, és minden ott élő polgárra kiterjed. Nem gyengíti, hanem erősíti a román államot a központ és a régiók közötti együttműködés révén” – mutattak rá.

Úgy értékelték, az a tény, hogy a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma jogi érvelés helyett „nemzetbiztonsági fenyegetésként” tálalja a vita tárgyát, veszélyes precedenst teremthet, mert bármilyen demokratikus követelést vagy jogi érvelést „provokációnak” lehet minősíteni – fejtették ki. „Ez a logika a dialógust zárja le, nem pedig az elvi konfliktust” – állapította meg válaszában az SZNT elnöke, aki megjegyezte, nem értenek egyet a fórum konfrontatív hangnemével sem. „Célunk tényleges, tárgyszerű párbeszédet folytatni a román többséggel – szakmai, érvekre épülő stílusban, kölcsönös tisztelettel. Meggyőződésünk, hogy Románia akkor erős, ha bízik a polgáraiban és nem fél a párbeszédtől” – összegzett az SZNT elnöke.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 201 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Irodalom - :

Papp Sebők Attila versei

Káté
Odakint almák verik a földet. Nézem, ahogy
behordod őket. Lassan hámozunk, amelyik kész,
azt csontig rágjuk, mintha egymást falnánk.
A csutkák eldőlnek, nem zárod el a csapot,
üti a csempét a víz. Elbújok, megyek kátét tanulni,
hangosan olvasom dédanyám imakönyvéből.
2025-11-07: Belföld - :

Azonnal kilőhetők a településekre bejáró medvék

Sürgősségi rendeletet fogadott el tegnap a kormány, amely lehetővé teszi, hogy a településekre bejáró medvéket azonnal kilőhessék. A jogszabály a 2021-ben bevezetett azonnali beavatkozási rendszert teszi még hatékonyabbá – tájékoztatott az RMDSZ.
rel="noreferrer"