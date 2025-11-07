Azonnal kilőhetők a településekre bejáró medvék

Sürgősségi rendeletet fogadott el tegnap a kormány, amely lehetővé teszi, hogy a településekre bejáró medvéket azonnal kilőhessék. A jogszabály a 2021-ben bevezetett azonnali beavatkozási rendszert teszi még hatékonyabbá – tájékoztatott az RMDSZ.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: a négy éve elfogadott törvénymódosítás lehetővé tette, hogy medveveszély esetén azonnal megalakuljanak a beavatkozó csapatok, és az önkormányzatok forrást kapjanak a beavatkozás finanszírozására. „Azóta több ezer beavatkozás történt az emberi életek és a lakosok tulajdonának védelmében. A tapasztalatok alapján most még hatékonyabbá tesszük a rendszert” – mondta. „Csökkentjük a bürokráciát, és világosan rögzítettük: ha egy településen medve jár, belterületen a helyi beavatkozási csapat azonnal dönthet a kilövésről – nem kell a fokozatosság elvét alkalmazni, vagyis előbb elűzni vagy áthelyezni a medvét” – magyarázta a politikus.

Tánczos kiemelte, hogy a most elfogadott jogszabály hatékonyabbá teszi a beavatkozó csapat munkáját, amelybe a csendőrség mellett a helyi rendőröket is bevonják. Decentralizálják és felgyorsítják a vadásztársulatokkal és az állatorvossal kötött beavatkozási és készenléti szerződések kifizetését is. Emellett az önkormányzatok közvetlenül az erdőőrségektől kapják meg a szolgáltatások ellenértékét – részletezte a miniszterelnök-helyettes.

A sürgősségi rendelet továbbra is az eddig alkalmazott három beavatkozási formát teszi lehetővé: elűzés, áthelyezés és eutanázia/kilövés. Ugyanakkor rögzíti, hogy a kilövést nemcsak akkor lehet alkalmazni, ha az előző két módszer nem járt sikerrel, hanem azonnal kilőhetők a medvék, ha településen észlelik őket, ha külterületen emberi életet vagy tulajdont veszélyeztetnek, ha veszélyt jelentenek a beavatkozási csapatra, vagy ha megváltozott viselkedésű medvékről van szó. Ez alól kivételt csak az egyéves kor alatti bocsok jelentenek.

A beavatkozások szabályozása mellett szigorú büntetéseket is bevezetnek azokkal szemben, akik felelőtlenül medvét etetnek. A bírság akár 30 ezer lej is lehet.