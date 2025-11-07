Az elöljáró a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében azt mondta, hogy az illetékes megyei intézmény tegnap utalta a kilencezer lejes segélyt az elárasztott sóbánya turisztikai részlegét alvállalkozóként működtető Sal Sind Kft. volt alkalmazottai számára. Az egyszeri támogatásban a vállalkozás 48 egykori dolgozója részesült. Hangsúlyozta továbbá, hogy a segély az RMDSZ hathatós bukaresti közbenjárásának az eredménye. Az intézkedésről a kormány október közepén döntött, a Sal Sind Kft. volt alkalmazottai válságos helyzetének rendezése és a társadalmi kirekesztettség megelőzése érdekében mindegyiküknek kilencezer lejes segély folyósításáról határozott, függetlenül attól, hogy ők vagy családtagjaik rendelkeznek-e más jövedelemmel.

Júniusban a kormány egy 100 millió lej keretösszegű, „de minimis” kártérítést szavazott meg azon Parajdon bejegyzett vagy ott munkapontot működtető vendéglátóipari és idegenforgalmi vállalkozások számára, amelyeknek bevételkiesést okozott a település sóbányájában bekövetkezett katasztrófa. További 200 millió lejes állami segéllyel támogatták a parajdi sóbányát működtető Országos Sóipari Társaságot (Salrom) és a bányakatasztrófa húsz közvetlen (kitelepített) károsultját. A kormánydöntés értelmében a Salrom által Parajdon foglalkoztatott 140 bányász 2025. december 31-ig megkapja a teljes bérét.