Biztonsági kihívásokról a védelmi fórumon

A NATO főtitkára felszólalásában elmondta, hogy a védelmi ipar szerves része a szövetség elrettentő és védelmi erejének. Kiemelte az „innováció erejét” ezen a területen. „Szabad társadalmakban élünk, ahol az önök kreativitása életre kel” – fogalmazott Rutte. A védelmi ipar képviselőinek azt üzente, hogy megérti az általuk vállalt kockázatokat. Felhívta a figyelmüket a kormányokkal köthető hosszú távú szerződésekre. „A politikai akarat és a pénz megvan” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezekről a szerződésekről tárgyal a szövetséges vezetőkkel.

Romániáról szólva nagyra értékelte, hogy 2030-ra a GDP 3,5 százalékára növeli a védelmi kiadásait. A szövetség védelmi és elrettentő szerepére utalva hangsúlyozta, hogy a békét nem a gyengeség, hanem az erő garantálja. „A NATO betölti a maga szerepét, önök pedig a sajátjukat” – mondta a fórum résztvevőinek.

A közeljövőben várható biztonsági kihívásokról Rutte kijelentette, hogy az orosz fenyegetés nem ér véget az ukrajnai háborúval. „Oroszország továbbra is destabilizáló erő marad, és nem egyedül” – tette hozzá a NATO főtitkára, hangsúlyozva, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy „hosszú távú konfrontációra”.

A NATO Bukarestben zajló védelmi ipari fórumán tegnap felszólalt az államfő is. Nicuşor Dan beszédében rámutatott: minden fenyegetés és kihívás, amivel a NATO-tagországok szembesülnek napjainkban, azt mutatja, hogy a béke és a biztonság nem garantált, ezért „az újrafegyverkezés nem választás, hanem szükségszerűség”. A felelősségvállalást hangsúlyozva elmondta, hogy az európai országoknak fokozniuk kell katonai és védelmi képességeiket. Közölte, hogy Románia 2025-ben a GDP 2,24 százalékát költi erre, és a jövőben védelmi kiadásait tovább növeli.