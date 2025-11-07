Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Biztonsági kihívásokról a védelmi fórumon

2025. november 7., péntek, Belföld

Elengedhetetlennek nevezte tegnap a katonai szövetség és a védelmi ipari közötti nyílt párbeszédet a NATO Bukarestben zajló védelmi ipari fórumán Mark Rutte.

  • Fotó: presidency.ro
    Fotó: presidency.ro

A NATO főtitkára felszólalásában elmondta, hogy a védelmi ipar szerves része a szövetség elrettentő és védelmi erejének. Kiemelte az „innováció erejét” ezen a területen. „Szabad társadalmakban élünk, ahol az önök kreativitása életre kel” – fogalmazott Rutte. A védelmi ipar képviselőinek azt üzente, hogy megérti az általuk vállalt kockázatokat. Felhívta a figyelmüket a kormányokkal köthető hosszú távú szerződésekre. „A politikai akarat és a pénz megvan” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezekről a szerződésekről tárgyal a szövetséges vezetőkkel.

Romániáról szólva nagyra értékelte, hogy 2030-ra a GDP 3,5 százalékára növeli a védelmi kiadásait. A szövetség védelmi és elrettentő szerepére utalva hangsúlyozta, hogy a békét nem a gyengeség, hanem az erő garantálja. „A NATO betölti a maga szerepét, önök pedig a sajátjukat” – mondta a fórum résztvevőinek.

A közeljövőben várható biztonsági kihívásokról Rutte kijelentette, hogy az orosz fenyegetés nem ér véget az ukrajnai háborúval. „Oroszország továbbra is destabilizáló erő marad, és nem egyedül” – tette hozzá a NATO főtitkára, hangsúlyozva, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy „hosszú távú konfrontációra”.

A NATO Bukarestben zajló védelmi ipari fórumán tegnap felszólalt az államfő is. Nicuşor Dan beszédében rámutatott: minden fenyegetés és kihívás, amivel a NATO-tagországok szembesülnek napjainkban, azt mutatja, hogy a béke és a biztonság nem garantált, ezért „az újrafegyverkezés nem választás, hanem szükségszerűség”. A felelősségvállalást hangsúlyozva elmondta, hogy az európai országoknak fokozniuk kell katonai és védelmi képességeiket. Közölte, hogy Románia 2025-ben a GDP 2,24 százalékát költi erre, és a jövőben védelmi kiadásait tovább növeli.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 119 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Belföld - :

Folyósították a segélyt (Parajdi sóbánya)

Folyósította a Hargita megyei szociális és kifizetési ügynökség az egyszeri segélyt a parajdi sóbánya egykori turisztikai részlegének dolgozó, állás nélkül maradt alkalmazottak számára – közölte tegnap Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke.
2025-11-07: Világfigyelő - :

Magyar egyetemistákat tartottak őrizetben (Ukrajna)

Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége amiatt, hogy a beregszászi székhelyű Rákóczi-egyetem négy diákját több mint 24 órán át fogva tartotta a helyi hadkiegészítés. Később elengedték őket.
rel="noreferrer"