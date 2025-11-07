Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége amiatt, hogy a beregszászi székhelyű Rákóczi-egyetem négy diákját több mint 24 órán át fogva tartotta a helyi hadkiegészítés. Később elengedték őket.

A KMKSZ elnökségének szerdán közzétett nyilatkozata szerint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói, „eleget téve törvényi kötelezettségüknek”, adatfrissítés céljából november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Toborzóközpontot, de onnan négy hallgat

t nem engedtek távozni. „A hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk a hadköteles személyeket önkényesen, jogalap nélkül bent tartani” – szerepel a dokumentumban.

A KMKSZ leszögezi: a személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák, elsősorban az alkotmány, a Büntetőeljárási törvénykönyv és a Szabálysértési törvénykönyv. A szervezet szerint az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, többórás őrizetbe vételt indokolna. „Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, és ez ellentmond Ukrajna törvényeinek” – szögezi le a KMKSZ elnöksége a nyilatkozatban.

A KMKSZ közölte, mélységesen felháborítónak tartja ezeket az eseteket, és levélben fordul Ukrajna védelmi miniszteréhez, az emberi jogi biztoshoz és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálására.

Az Oroszország által 2022 februárjában kirobbantott háború kitörése óta Ukrajnában mindenki hadköte­lesnek számít, aki betöltötte 18. életévét, a felső korhatár 60 év. Ugyanakkor vannak, akik mentességet kaphatnak a katonai besorozás alól, ők nyilvántartásba vétel után a tartalékos állományba kerülnek. Ide tartoznak többek között a nappali tagozatos hallgatók, az oktatási intézményekben dolgozó tanárok, a nagycsaládosok, illetve a kritikus infrastruktúránál dolgozó önkormányzati dolgozók, rokkantak.

Ugyanakkor nekik is kötelező háromhavonta frissíteni a hadkiegészítő parancsnokságon az adataikat, és bármikor módosíthatják a felmentésüket, tehát ezt mindig újra és újra igényelni kell. Ha valaki nem áll nyilvántartásba, és a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai elfogják, azt azonnal besorozzák, akár az utcáról is. Akárcsak az ország többi régiójában, Kárpátalján is rendszeresek a kényszersorozások, amikor a férfiakra az utcán vadásznak az ukrán hadkiegészítés fegyveres munkatársai.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán este a Facebookon közölte, hogy hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar diákokat.

„Folyamatosan kapcsolatban álltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól” – hangsúlyozta. „Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is” – folytatta. „Mi, magyarok a béke mellett állunk, támogatjuk a béke-erőfeszítéseket, és így fogunk tenni holnap Washingtonban is” – tette hozzá.