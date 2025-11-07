Washingtonba repült Orbán Viktor

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap a Facebookon. A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban.

„Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – olvasható a bejegyzésben.

„A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – írta Orbán Viktor.

Az Index információi szerint a magyar kormányfő gépe tegnap 8 óra után indult az amerikai fővárosba. A repülőn Váradi József, a Wizz Air ügyvezető igazgatója köszöntötte a delegációt és kívánt sikeres tárgyalásokat.

Orbán Viktor és Donald Trump ma találkozik Washingtonban.