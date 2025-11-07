Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Washingtonba repült Orbán Viktor

2025. november 7., péntek, Világfigyelő

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap a Facebookon. A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban.

  • Fotó: Facebook / Orbán Viktor
    Fotó: Facebook / Orbán Viktor

„Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – olvasható a bejegyzésben.

„A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – írta Orbán Viktor.

Az Index információi szerint a magyar kormányfő gépe tegnap 8 óra után indult az amerikai fővárosba. A repülőn Váradi József, a Wizz Air ügyvezető igazgatója köszöntötte a delegációt és kívánt sikeres tárgyalásokat.

Orbán Viktor és Donald Trump ma találkozik Washingtonban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 154 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Világfigyelő - :

Magyar egyetemistákat tartottak őrizetben (Ukrajna)

Nyilatkozatban tiltakozik és levélben fordul az illetékes ukrán szervekhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége amiatt, hogy a beregszászi székhelyű Rákóczi-egyetem négy diákját több mint 24 órán át fogva tartotta a helyi hadkiegészítés. Később elengedték őket.
2025-11-07: Kármentő - Kuti János:

Mennek az amerikaiak

Elődeink várták az amerikaiakat. A múlt század elején az Európa keleti fertályából az ígéret földjére, Amerikába kitántorgókat mint milliomosokat várták vissza. Aztán az első világháború után az amerikai elnöktől, Wilsontól a népek önrendelkezési eszméjének életbe ültetését remélték, de a Kárpát-medence magyarjainak egy része csak azt kapta, hogy az utódállamok (ön)rendelkeztek velük.
rel="noreferrer"