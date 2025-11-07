Tizenegyezer lejt különített el a legutóbbi költségvetés-kiigazítás során Sepsiszentgyörgy önkormányzata egy medvecsapda beszerzésére. Az önkormányzat vezetői szerint azért van rá szükség, mert eddig kölcsönzött csapdát használtak, és azt is csak rövidebb ideig, ami megbonyolította a településre bejáró, a háziállatokra, emberekre veszélyt jelentő példányok befogását. Sepsiszentgyörgyre – és sok más településre is – egyre gyakrabban járnak be medvék, a táplálékot kereső nagyvad jelenlétének idén is több állattartó gazda látta kárát.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: azért döntöttek a csapdavásárlás mellett, mivel eddig annak az állatorvosnak az eszközét használták, akivel a város szerződésben áll a településre bejáró, veszélyes példányok kapcsán.

Mint ismert, a sürgősségi beavatkozások bizottságának tagja kell hogy legyen egy állatorvos is. Mivel az illető több közigazgatási egységgel is szerződésben áll, az általa birtokolt medvecsapdát is több helyen kellett bevetni, ez pedig megbonyolította a helyzetet, nem lehetett hosszabb ideig csak Sepsiszentgyörgyön igénybe venni az eszközt. Tekintve, hogy a megyeszékhelyen és környékén is elég sokszor fordult elő az utóbbi időben, hogy lakott területen jártak a medvék, esetenként háziállatokat is elpusztítottak, ezeknek az egyedeknek a befogása is sürgősebbé vált, ezért volt indokolt, hogy a városnak is legyen egy ilyen eszköze. A csapda használatát továbbra is az állatorvossal együttműködésben oldják meg, de így hatékonyabbak tudnak lenni.

Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy az Őrkő környékén, valamint a Gyümölcsösként ismert, lakónegyeddé alakuló városrészen gyűlt meg a bajuk az utóbbi időben a medvékkel. Egy példányt ki is kellett lőni, mely az említett lakónegyedben több háziállatot megölt. Egy szintén ott bóklászó, bocsos anyamedve időközben elment a környékről, illetve egy harmadik egyedről is tudomásuk van, amely a Pacé (Orotvány) fölötti erdőrészben tanyázik, de kárt egyelőre nem okozott. Az Őrkő közelében malacokat ölt a medve, az erdő mellett lévő pajtákra csapva le – ezt a példányt próbálták befogni, de nem sikerült, az állatorvos által birtokolt csapdát sem tudták huzamosabb ideig ott hagyni, mivel arra máshol is szükség volt. Az alpolgármester hozzátette: az elmúlt hónapokban viszonylag csend volt, vélhetőleg azért, mert a medvék még találnak eledelt a mezőkön, az erdőben.