A változatosabbnál változatosabb tevékenységeket a Turóczi Mózes-, a Molnár Józsiás-, a Petőfi Sándor-iskola, az Apor Péter Szaklíceum és a Bod Péter Tanítóképző több osztályába, valamint a torjai óvodába ellátogatva interaktív előadásokkal, vetélkedővel és különböző játékos, kézműves-tevékenységekkel kezdték, felhívva a gyermekek figyelmét a béke fontosságára. A több órán át tartó népszerű békenapi vetélkedőt követően a tanulók, illetve óvodások egy-egy kollázst készítve rajzokba és mondatokba öntve fogalmazhatták meg a békével kapcsolatos gondolataikat, a béke szimbólumait is feltüntetve. Az iskolai rendezvényeken felolvasásra került António Guterres ENSZ-főtitkár erre a napra írt üzenete magyar és angol nyelven. Az esemény partnere az oktatási intézmények mellett Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület volt.