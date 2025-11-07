Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
KézdivásárhelyMegünnepelték a béke nemzetközi napját

2025. november 7., péntek, Közélet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület az elmúlt napokban több mint 450 résztvevővel tizenhetedik alkalommal ünnepelte meg a béke nemzetközi napját. 

  • Fotó: Zöld Nap Egyesület
    Fotó: Zöld Nap Egyesület

A változatosabbnál változatosabb tevékenységeket a Turóczi Mózes-, a Molnár Józsiás-, a Petőfi Sándor-iskola, az Apor Péter Szaklíceum és a Bod Péter Tanítóképző több osztályába, valamint a torjai óvodába ellátogatva interaktív előadásokkal, vetélkedővel és különböző játékos, kézműves-tevékenységekkel kezdték, felhívva a gyermekek figyelmét a béke fontosságára. A több órán át tartó népszerű békenapi vetélkedőt követően a tanulók, illetve óvodások egy-egy kollázst készítve rajzokba és mondatokba öntve fogalmazhatták meg a békével kapcsolatos gondolataikat, a béke szimbólumait is feltüntetve. Az iskolai rendezvényeken felolvasásra került António Guterres ENSZ-főtitkár erre a napra írt üzenete magyar és angol nyelven. Az esemény partnere az oktatási intézmények mellett Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület volt.

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00
