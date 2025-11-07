Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Harapós kutyát fogtak be

2025. november 7., péntek, Közélet

Befogták a szépmezői kutyamenhely munkatársai azt a kóbor kutyát, amely múlt szombaton Sepsiszentgyörgy főterén négy emberre is rátámadt – tájékoztatott tegnap a létesítményt működtető Urban Locato Kft.

  • A kép illusztráció. Albert Levente archív felvétele
    A kép illusztráció. Albert Levente archív felvétele

A történtek kapcsán ismertették, a főtéren készült videófelvételek szerint az agresszív eb provokáció nélkül támadt a járókelőkre. Másnap azonban már békésen viselkedett, sőt, többen meg is simogatták a kutyát, miközben a menhely munkatársaira várva a helyi rendőrök pórázt tettek a nyakára. Arra azonban nem derült fény a felvételekből, hogy mi válthatta ki a kutya támadó viselkedését. Szabó Mária Magdolna, az Urban Locato vezetője arra kéri a megyeszékhely lakosait, amennyiben agresszív kóbor kutyával találkoznak, haladéktalanul tájékoztassák a menhely munkatársait, hogy mielőbb intézkedhessenek. A 0732 717 185-ös telefonszámon a nap bármely órájában fogadják a hívásokat, bejelentéseket. A szépmezői menhelyen jelenleg 118 kutyáról gondoskodnak, az elmúlt két hét alatt összesen öt gazdátlan ebet fogtak be és szállítottak a telepre, emellett négy kutyát sikerült örökbe adni. Emlékeztettek, az örökbefogadás ingyenes, a kutyákat beoltva, ivartalanítva és mikrocsippel ellátva vihetik haza új gazdáik. (dvk)

