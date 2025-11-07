Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Használt autókkal üzérkedőkElőállítottak még három gyanúsítottat

2025. november 7., péntek, Közélet

Újabb információval jelentkezett a Kovászna Megyei Ügyészség tegnap a korábbi, használt autókkal való üzérkedés hírének kapcsán.

  • A Kovászna megyei rendőrség székháza. Fotó: Háromszék
    A Kovászna megyei rendőrség székháza. Fotó: Háromszék

Lapunkban jeleztük, hogy az ügyészség és a gazdasági rend­őrség hat házkutatást tartott a megyében, egy közintézménynél, három cégnél és két magánszemélynél folytatólagos adócsalás és gépkocsik kilométerórájának manipulálása gyanújával.

A nyomozati anyag szerint 2020. január 1-je és 2025. szeptember 30-a között V. S. gyanúsított – anélkül, hogy céget működtetett vagy engedéllyel rendelkezett volna – használt gépkocsikkal kereskedett, azokat külföldről és belföldről vásárolta. Az ebből származó jövedelmeit nem jelentette be, adót nem fizetett, az üzleteket családtagokon keresztül bonyolította, így becslések szerint közel 317 ezer lejjel károsította meg az államkasszát. A házkutatások során iratokat, számítástechnikai eszközöket, valamint hat gépkocsit foglaltak le.

Az ügyészég tegnap közölte, szerdán őrizetbe vetették V. S.-t, tegnap elrendelték más három gyanúsított előállítását. Hozzátették, hogy a Kovászna megyei ügyészség és rendőrség munkatársain kívül Hargita megyei rendőrök is közreműködnek a nyomozásban. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-07 08:00 Cikk megjelenítése: 784 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 682
szavazógép
2025-11-07: Közélet - :

Harapós kutyát fogtak be

Befogták a szépmezői kutyamenhely munkatársai azt a kóbor kutyát, amely múlt szombaton Sepsiszentgyörgy főterén négy emberre is rátámadt – tájékoztatott tegnap a létesítményt működtető Urban Locato Kft.
2025-11-07: Közélet - :

A gyalogosok védelmében (Közlekedésbiztonsági akció)

November 3. és 9. között a közlekedésrendészek baleset-megelőző akciókat tartanak egész Háromszéken. Az ellenőrzések célja a gyalogosokat érintő közúti balesetek megelőzése, mivel ők képezik a közlekedésben részt vevők között az egyik legveszélyeztetettebb csoportot – közölte kedden a Kovászna megyei rendőrség.
rel="noreferrer"