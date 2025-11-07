Lapunkban jeleztük, hogy az ügyészség és a gazdasági rend­őrség hat házkutatást tartott a megyében, egy közintézménynél, három cégnél és két magánszemélynél folytatólagos adócsalás és gépkocsik kilométerórájának manipulálása gyanújával.

A nyomozati anyag szerint 2020. január 1-je és 2025. szeptember 30-a között V. S. gyanúsított – anélkül, hogy céget működtetett vagy engedéllyel rendelkezett volna – használt gépkocsikkal kereskedett, azokat külföldről és belföldről vásárolta. Az ebből származó jövedelmeit nem jelentette be, adót nem fizetett, az üzleteket családtagokon keresztül bonyolította, így becslések szerint közel 317 ezer lejjel károsította meg az államkasszát. A házkutatások során iratokat, számítástechnikai eszközöket, valamint hat gépkocsit foglaltak le.

Az ügyészég tegnap közölte, szerdán őrizetbe vetették V. S.-t, tegnap elrendelték más három gyanúsított előállítását. Hozzátették, hogy a Kovászna megyei ügyészség és rendőrség munkatársain kívül Hargita megyei rendőrök is közreműködnek a nyomozásban. (sz.)