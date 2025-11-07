November 3. és 9. között a közlekedésrendészek baleset-megelőző akciókat tartanak egész Háromszéken. Az ellenőrzések célja a gyalogosokat érintő közúti balesetek megelőzése, mivel ők képezik a közlekedésben részt vevők között az egyik legveszélyeztetettebb csoportot – közölte kedden a Kovászna megyei rendőrség.

Az akció a Román Rendőrség folyamatos közlekedésbiztonsági programjának része, amelynek célja, hogy felelősségteljes magatartásra ösztönözze a sofőröket és a gyalogosokat is. A rendőrök főként olyan útszakaszokon fognak ellenőrizni, ahol nagyobb a balesetveszély. Megbüntetik azokat az autósokat, akik nem adják meg az elsőbbséget a szabályosan átkelő gyalogosoknak, valamint azokat a gyalogosokat is, akik tiltott helyen vagy figyelmetlenül kelnek át az úton – áll a közleményben, melyben tanácsokkal is szolgálnak a gyalogosoknak: csak a kijelölt gyalogátjárón keljenek át az úttesten, miután mindkét irányba alaposan körülnéztek, ne lépjenek le hirtelen az útra, még a zebrán sem, előbb győződjenek meg arról, hogy a sofőr észrevette őket, és van ideje megállni, ne használjanak mobiltelefont vagy fülhallgatót átkelés közben, mert azok elterelik a figyelmet, sötétben vagy rossz látási viszonyok között viseljenek világos vagy fényvisszaverő ruházatot, ne menjenek át közvetlenül az álló járművek előtt vagy mögött, kísérjék a gyerekeket, és fogják meg a kezüket, amikor átkelnek az úton.

A rendőrök ugyanakkor az autóvezetőket arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogátkelőhelyeknél, az iskolák és buszmegállók környékén, csökkentsék a sebességet, és adják meg az elsőbbséget a szabályosan átkelő gyalogosoknak.

A közlemény hangsúlyozza: ha mindannyian körültekintőbben közlekedünk, hozzájárulhatunk a közúti balesetek számának csökkentéséhez és az utak biztonságának növeléséhez. (sz.)