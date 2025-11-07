Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Zabolai Csipkés-táborPályáznak az újjáépítéséért

2025. november 7., péntek, Közélet

Legutóbbi soros ülésén hagyta jóvá Kovászna Megye Tanácsa a zabolai Csipkés diáktábor korszerűsítését célzó megvalósíthatósági tanulmány frissített változatát. A megyei önkormányzat egy, a kommandói táborhoz hasonló, minden jelenlegi elvárásnak megfelelő létesítményt szándékszik tető alá hozni, a beruházást javarészt uniós forrásokból valósítanák meg. A munkálatok becsült értéke 22,5 millió lej körüli, az elviekben e hónap folyamán elérhetővé váló uniós finanszírozási vonalon 3,5 millió euróra lehet pályázni.

  • A látványterv szerint így nézne majd ki a Csipkés-tábor új központi épülete. Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
A Csipkésben található egykori diáktábor felújítása már jó ideje a megyei önkormányzat napirendjén van, miután a református egyháztól sikerült megvásárolni azt a 3300 négyzetméteres területet, melyen a főépület (ebédlő), a konyha, a raktárak találhatók. A testület 2022-ben bízta meg a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolát, hogy készíttesse el a megvalósíthatósági tanulmányt. Az előtanulmány 2023 őszére készült el, ezt el is fogadta a testület. A költségeket akkor mintegy 13 millió lejre becsülték, a most frissített tanulmány és gazdasági mutatók szerint ez az összeg eléri a 22,5 millió lejt. A testület legutóbbi soros ülésén a 2023-ban készült tanulmány frissített változatát hagyták jóvá, amire – amint azt Gáj Nándor alelnök elmondta – azért volt szükség, mivel e hónap folyamán a Központi Fejlesztési Ügynökség hatósága meghirdeti a támogatási vonalat, ahová pályázatot nyújtanak be.

Gáj Nándor szerint 3,5 millió euró körüli összegre lehet pályázni, ehhez igazították az előtanulmányban foglaltakat is. A beruházás a tábor teljes újjáépítését jelenti, a jelenleg már használhatatlan állapotban lévő épületek lebontását, illetve egy új, minden mostani elvárásnak megfelelő, háromszintes (manzárdos) ingatlan kialakítását.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a Megyeinfón jelezte, uniós támogatást csak arra a területre kérhetnek, amely a megyei önkormányzat tulajdonában van, ez a 3300 négyzetméteres, korábban már megvásárolt telek az említett régi épületekkel. A tábor többi részét más forrásokból szándékoznak majd helyrehozni. Az elnök jelezte, a kommandói, pár évvel ezelőtt megvalósított létesítmény főépületéhez hasonlót szeretnének a Csipkésbe, amely 70–80 személy befogadására lesz alkalmas. A tanulmány értelmében kb. 1500 négyzetméter hasznos felületű épületről van szó, két-három ágyas, külön mosdókkal ellátott szobákkal, ahol bármely évszakban el lehet szállásolni 70–80 személyt – elsősorban diá­kokat, mivel a tábornak mindenek­előtt őket kell kiszolgálnia. Az épületben továbbá konferenciaterem és ebédlő is helyet kapna. Az új ingatlan formáját, külalakját a táborban álló házikókhoz igazították a tervezők. A házikókat korábban felújították, fűtéssel is ellátták, így ezeket nem érinti a beruházás. A főépületben a házikókat kiszolgáló zuhanyzót is kialakítanak.

rel="noreferrer"