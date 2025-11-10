Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű
BAJKÓ GIZELLA
(szül. BODOSI)
szerető szíve életének 73. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Utolsó útjára 2025. november 11-én, kedden 13 órakor kísérjük a közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a komollói születésű
SZABÓ BLANKA
(szül. SZILÁGYI)
életének 96. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után Budapesten elhunyt.
Búcsúztatásáról később ­értesítünk.
Két fia és családjuk
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, rokon,
a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. SZILÁGYI ETELKA
(szül. RÁPOLTI)
életének 85. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 10-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
Megemlékezés

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű id. CSŰRÖS JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Ha csak egy pillanatra is, de látni szeretném, / Könnyes szemmel én magamhoz ölelném. / Elmondanám neki, hogy nélküle nagyon nehéz élni, / Kettőnk közé csak a halál tudott lépni. Fájó szívvel emlékezem a kovásznai BARTHA OLGÁRA halálának kilencedik évfordulóján.
Bánatos lánya
Szeretettel és soha el nem múló hiányérzettel emlékezünk a drága jó ­édesanyára, dr. NAGY LÁSZLÓNÉ ­BENEDEK JUDITRA,
aki öt éve távozott az élők sorából nehéz, de ugyanakkor boldog életútja végén.
Leánya, veje és unokái
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai)
Egy éve távozott el szerettei köréből a sepsiszentgyörgyi KUSTÁN-MAGYARI EMESE. Mindazok, akik ismerték és szerették, áldozzanak
egy percet emlékének.
Az őt soha el nem feledő 
testvérei és azok családja
„Az emlék nem pótol, / de megtanít élni a hiánnyal. / Megmutatja, hogy ami igaz volt, / az velünk marad. / Csendben. / Örökké.” ­Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, 
apósra, a lemhényi
BARBOCZ FERENCRE ­halálának első évfordulóján.
Szerettei
Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed, / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó édesapára, férjre, testvérre, nagytatára, a kálnoki id. RÁCZ JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Halálába soha bele nem nyugvó szerettei
