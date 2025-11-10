Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű

BAJKÓ GIZELLA

(szül. BODOSI)

szerető szíve életének 73. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.

Utolsó útjára 2025. november 11-én, kedden 13 órakor kísérjük a közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120551

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a komollói születésű

SZABÓ BLANKA

(szül. SZILÁGYI)

életének 96. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után Budapesten elhunyt.

Búcsúztatásáról később ­értesítünk.

Két fia és családjuk

4335734

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, rokon,

a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. SZILÁGYI ETELKA

(szül. RÁPOLTI)

életének 85. évében elhunyt.

Temetése 2025. november 10-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4335733

Megemlékezés

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű id. CSŰRÖS JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120548

Ha csak egy pillanatra is, de látni szeretném, / Könnyes szemmel én magamhoz ölelném. / Elmondanám neki, hogy nélküle nagyon nehéz élni, / Kettőnk közé csak a halál tudott lépni. Fájó szívvel emlékezem a kovásznai BARTHA OLGÁRA halálának kilencedik évfordulóján.

Bánatos lánya

21106

Szeretettel és soha el nem múló hiányérzettel emlékezünk a drága jó ­édesanyára, dr. NAGY LÁSZLÓNÉ ­BENEDEK JUDITRA,

aki öt éve távozott az élők sorából nehéz, de ugyanakkor boldog életútja végén.

Leánya, veje és unokái

4335732

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai)

Egy éve távozott el szerettei köréből a sepsiszentgyörgyi KUSTÁN-MAGYARI EMESE. Mindazok, akik ismerték és szerették, áldozzanak

egy percet emlékének.

Az őt soha el nem feledő

testvérei és azok családja

1120542

„Az emlék nem pótol, / de megtanít élni a hiánnyal. / Megmutatja, hogy ami igaz volt, / az velünk marad. / Csendben. / Örökké.” ­Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára,

apósra, a lemhényi

BARBOCZ FERENCRE ­halálának első évfordulóján.

Szerettei

1120519

Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed, / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó édesapára, férjre, testvérre, nagytatára, a kálnoki id. RÁCZ JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó szerettei

4335716