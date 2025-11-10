Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű
BAJKÓ GIZELLA
(szül. BODOSI)
szerető szíve életének 73. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Utolsó útjára 2025. november 11-én, kedden 13 órakor kísérjük a közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120551
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a komollói születésű
SZABÓ BLANKA
(szül. SZILÁGYI)
életének 96. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után Budapesten elhunyt.
Búcsúztatásáról később értesítünk.
Két fia és családjuk
4335734
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, rokon,
a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. SZILÁGYI ETELKA
(szül. RÁPOLTI)
életének 85. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 10-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
4335733
Megemlékezés
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű id. CSŰRÖS JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120548
Ha csak egy pillanatra is, de látni szeretném, / Könnyes szemmel én magamhoz ölelném. / Elmondanám neki, hogy nélküle nagyon nehéz élni, / Kettőnk közé csak a halál tudott lépni. Fájó szívvel emlékezem a kovásznai BARTHA OLGÁRA halálának kilencedik évfordulóján.
Bánatos lánya
21106
Szeretettel és soha el nem múló hiányérzettel emlékezünk a drága jó édesanyára, dr. NAGY LÁSZLÓNÉ BENEDEK JUDITRA,
aki öt éve távozott az élők sorából nehéz, de ugyanakkor boldog életútja végén.
Leánya, veje és unokái
4335732
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai)
Egy éve távozott el szerettei köréből a sepsiszentgyörgyi KUSTÁN-MAGYARI EMESE. Mindazok, akik ismerték és szerették, áldozzanak
egy percet emlékének.
Az őt soha el nem feledő
testvérei és azok családja
1120542
„Az emlék nem pótol, / de megtanít élni a hiánnyal. / Megmutatja, hogy ami igaz volt, / az velünk marad. / Csendben. / Örökké.” Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, a lemhényi
BARBOCZ FERENCRE halálának első évfordulóján.
Szerettei
1120519
Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed, / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó édesapára, férjre, testvérre, nagytatára, a kálnoki id. RÁCZ JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Halálába soha bele nem nyugvó szerettei
4335716