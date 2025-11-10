Vetített képes előadás Kovásznán A Csoma Emlékközpontban ma 18 órától Kovászna és Orbaiszék középkori történetéről – újabban előkerült források alapján címmel előadást tart Hegyi Géza középkorkutató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

A vetített képes előadáson Hegyi Géza középkorkutató Kovászna város történetével kapcsolatos legújabb kutatásai eredményét mutatja be. Az általa kutatott, 1454-ből származó, a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött latin nyelvű jogi dokumentumból kiderült, hogy Kovászna település már a 15. század közepén fontos térségi központ volt.

Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. Szakács István Péter székely­udvarhelyi író, irodalomtörténész, publicista, tanár 2024-ben megjelent, Boszorkánykör. Szerelmes és egyéb történetek című prózakötetének bemutatóját a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban november 11-én, kedden 18 órától tartják. A rendezvényen a szerzővel Tapodi Zsuzsa irodalomtörténész beszélget.

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 12-én, szerdán 17 órától a Maassluis Nyugdíjasklubban bemutatják Domokos Béla Kavicsok a parton című könyvét. A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész, köz­író. ♦ November 18-án 18 órától a Vigadó Művelődési Házban bemutatják Sánta Pál illyefalvi plébános Hol a boldogság mostanában? című könyvét.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színházban a héten: ma és 11-én, kedden 19 órától a nagyteremban (színpadra épített nézőtér) Fr. Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba, rendező: Bocsárdi László (időtartam: 2 óra 40 perc, egy szünettel); 12-én, szerdán 19 órától a kamarateremben Mikor lesz nyár? (Csehov művei alapján), írta és rendezte: Barabás Olga (időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

HUMOREST. Felméri Péter humorista Kincugi – az eltört dolgok művészete című humorestje a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében 11-én, kedden 19 órától látható. Jegyár: 50 lej, kapható az eventim.ro oldalon.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház novemberi szabadelő­adásainak időpontjai a stúdióteremben: ma 18 órától Mamó (8 éven felülieknek), 13-án, csütörtökön 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.30-tól Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Hegyizene 2. (magyar természetfilm), 18.30-tól Láncfűrészes ember – A film: Reze arc (román feliratos), 19.45-től Lăzărescu úr halála (román filmdráma), 20.30-tól Bugonia (román feliratos); szerdán: 16.30-tól Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.15-től Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (magyar feliratos) és Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 20.15-től Fekete telefon 2. (magyarul beszélő), 20.30-tól Dögölj meg, szerelmem (román feliratos).

Hitvilág

SZENT MÁRTON ÜNNEPE. Sepsiszentgyörgy főterén kedden 17 órától Szent Márton-napi műsort tartanak a katolikus opciójú óvodás és iskolás csoportok.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér. Honlap: mariaradio.ro.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Borsodi L. László költő, tanár, irodalomtörténész, kritikus (Csíkszereda) bemutatja Te fordítsd el (Erdélyi Híradó Kiadó, 2024) és Nélkülem is rendezi (Bookart Kiadó, 2025) című verseskötetét. A szerző beszélgetőtársa Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). A találkozó társ­szervezője az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Iskola Alapítvány. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Jótékonysági előadás

November 13-án, csütörtökön 19 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban a Másképp élünk a fényben című jótékonysági verskoncertre Elek Ágota és az Evilági elő­adásában, Andrássy Réka, Balla Zsófia, Farkas Wellmann Éva, Kiss Judit Ágnes, László Noémi, Nagyálmos Ildikó, Nemes Nagy Ágnes és Szabó T. Anna verseiből. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. Ez alkalommal a 23 éves sepsiszentgyörgyi Loghin Szeréna Zsanett gyógykezelésére gyűjtenek adományokat, aki többszöri agyműtét után egy proton-/ionterápia kezelésre vár.

Mucsi Zoltán Sepsiszentgyörgyön

Az Eventikum szervezésében november 15-én, szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermébe sztorikkal, humorral és tabuk nélküli őszinteséggel érkezik a magyar film- és színházművészet egyik legmarkánsabb, legfoglalkoztatottabb alakja, Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas színművész. Az esemény moderátora Máthé Kincső. Jegyek az eventikum.ro oldalon vásárolhatók. Kapunyitás: este fél héttől. A rendezvény a TRACCS előadás-sorozat erdélyi kiadása.

Járjuk be Erdővidéket!

Az újraindított túrasorozat november 15-ére tervezett második kirándulásának úti célja Alsórákos és környéke. Túravezetők: Dimén Levente és Demeter Zoltán. Találkozás 6.55-kor Baróton a bányairoda előtt. Innen autókkal Ágostonfalvára, majd vonattal Alsórákosig utaznak. Alsórákoson a református templomot, a vulkáni salakbányát, a bazaltoszlopokat és a Smaragd-tavat látogatják meg, majd felmásznak a Rákosi Tepő (Tepe) 802 méteres csúcsára. A Tepőről a Kárhágó-patak völgyén ereszkednek le, és az Olt partján, gyalogosan jutnak vissza Ágostonfalvára. A közepes nehézségű túra becsült hossza 21 kilométer. Minden korosztály képviselőit szeretettel várják, de a 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. Részvételi szándékot jelezni 13-án, csütörtökön estig lehet Demeter Zoltánnál (0746 089 140) vagy Dimén Leventénél (0743 077 473).

SepsiDrum Országos Dobverseny Sepsiszentgyörgyön

November 16-án, vasárnap várja a zene iránt érdeklődőket a 3. SepsiDrum Országos Dobverseny döntője. A versenyre 42 jelentkező küldte be anyagát, közülük 20 tehetséges fiatal jutott tovább az élő zenei kísérettel zajló döntőbe. A résztvevők hét megyéből érkeznek, 10 és 16 óra között élő zenekari kísérettel mutatják be produkcióikat a zsűri és a közönség előtt, majd a nap záróakkordjaként 18 órától Borlai Gergő tart különleges, koncerttel egybekötött műhelymunkát a Tamási Áron Színház nagytermében. A verseny hiánypótló kezdeményezés: jelenleg ez az egyetlen országos rendezvény Romániában, amely kifejezetten a modern zenei műfajokban (pop, rock, jazz, funk stb.) tanuló dobszakos diákok számára biztosít megméretkezési lehetőséget. Szervező: Sic-Art Egyesület, partnerségben a Művészeti és Népiskolával. Borlai Gergő koncertjére jegyek az eventim.ro oldalon vásárolhatók; az online megváltott jegyek a versenyre is belépést biztosítanak.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában csütörtökön 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok utcai Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi ese­teket.