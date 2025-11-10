Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaPont nélkül tértek haza a háromszéki csapatok

2025. november 10., hétfő, Sport

Rosszul alakult a háromszéki csapatok szombati kiszállása a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A Sepsi OSK II. 2–1-re alulmaradt a CSO Plopeni vendégeként, míg a Kézdivásárhelyi SE több mint egy órát emberhátrányban játszva 3–0-ra kikapott az újonc CS Victoria Traian otthonában.

    Fotó: Tókos Csaba

A Gheorghe Șilaev Stadionban a Plopeni a 26. percben szerzett vezetést, ekkor Andrei Ardeleanu volt eredményes, majd a sepsiszentgyörgyi együttes a 75. percben Cristian Gyulai találatával egyenlített. A hajrához közeledve a Prahova megyei alakulat tizenegyeshez jutott, amelyet Mădălin Răileanu értékesített, ezáltal megszakadt a Nagy Sándor irányította labdarúgók másfél hónapig tartó veretlensége. A piros-fehér mezesekhez hasonlóan a céhes városi gárda számára is balul kezdődött a visszavágó-sorozat, ugyanis a kapus, Andrei Chiriac a 22. percben piros lapot kapott, így Liviu Negoiță legénysége emberhátrányba került. A megítélt büntetőlövést Georgel Pungă váltotta gólra, aztán a Victoria Traian a második félidőben még kétszer betalált, így a Kézdivásárhelyi SE elszen­vedte idénybeli második vereséget.

Eredmények, 12. forduló: CSO Plopeni–Sepsi OSK II. 2–1 (gólszerzők: Andrei Ardeleanu 26., Mădălin Răileanu 80. – tizenegyesből, illetve Cristian Gyulai 75.), CS Victoria Traian–Kézdivásárhelyi SE 3–0 (gólszerzők: Georgel Pungă 25. – tizenegyesből, Andrei Trandafir 51., Robert Băceanu 56.), CSM Râmnicu Sărat–Spor­ting Liești 2–4, CS Blejoi–Unirea Braniștea 3–2, Galaci Oțelul II.–FC Unirea Brăila 0–4, CS Păulești–Petrolul Ploiești II. 1–0.

A táblázat:

1. Lieşti                         9          1            2        35–19  28

2. Kézdivásárhely       8          2            2        28–10  26

3. Păuleşti                    7          2            3        19–9    23

4. Plopeni                    7          1            4        21–18  22

5. Sepsi OSK II.           6          2            4        25–15  20

6. Blejoi                       6          1            5        26–18  19

7. Braniştea*              6          2            4        27–22  17

8. Traian                      5          1            6        18–26  16

9. Petrolul II.               4          0            8        20–21  12

10. Brăila                     3          2            7        17–33  11

11. Râmnicu Sărat     2          0          10        16–35    6

12. Oţelul II.                1          2            9        13–39    5

* három büntetőpont levonva

A 13. forduló programja: * péntek: Galaci Oțelul II.–CSO Plopeni (14 óra), FC Unirea Brăila –CS Pău­lești (14 óra), Petrolul Ploiești II.–CS Victoria Traian (14 óra) * szombat: Kézdivásárhelyi SE–CS Blejoi (14 óra), Unirea Braniștea–CSM Râmnicu Sărat (14 óra), Sporting Liești–Sepsi OSK II. (14 óra). (miska)

