Rosszul alakult a háromszéki csapatok szombati kiszállása a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A Sepsi OSK II. 2–1-re alulmaradt a CSO Plopeni vendégeként, míg a Kézdivásárhelyi SE több mint egy órát emberhátrányban játszva 3–0-ra kikapott az újonc CS Victoria Traian otthonában.

A Gheorghe Șilaev Stadionban a Plopeni a 26. percben szerzett vezetést, ekkor Andrei Ardeleanu volt eredményes, majd a sepsiszentgyörgyi együttes a 75. percben Cristian Gyulai találatával egyenlített. A hajrához közeledve a Prahova megyei alakulat tizenegyeshez jutott, amelyet Mădălin Răileanu értékesített, ezáltal megszakadt a Nagy Sándor irányította labdarúgók másfél hónapig tartó veretlensége. A piros-fehér mezesekhez hasonlóan a céhes városi gárda számára is balul kezdődött a visszavágó-sorozat, ugyanis a kapus, Andrei Chiriac a 22. percben piros lapot kapott, így Liviu Negoiță legénysége emberhátrányba került. A megítélt büntetőlövést Georgel Pungă váltotta gólra, aztán a Victoria Traian a második félidőben még kétszer betalált, így a Kézdivásárhelyi SE elszen­vedte idénybeli második vereséget.

Eredmények, 12. forduló: CSO Plopeni–Sepsi OSK II. 2–1 (gólszerzők: Andrei Ardeleanu 26., Mădălin Răileanu 80. – tizenegyesből, illetve Cristian Gyulai 75.), CS Victoria Traian–Kézdivásárhelyi SE 3–0 (gólszerzők: Georgel Pungă 25. – tizenegyesből, Andrei Trandafir 51., Robert Băceanu 56.), CSM Râmnicu Sărat–Spor­ting Liești 2–4, CS Blejoi–Unirea Braniștea 3–2, Galaci Oțelul II.–FC Unirea Brăila 0–4, CS Păulești–Petrolul Ploiești II. 1–0.

A táblázat:

1. Lieşti 9 1 2 35–19 28

2. Kézdivásárhely 8 2 2 28–10 26

3. Păuleşti 7 2 3 19–9 23

4. Plopeni 7 1 4 21–18 22

5. Sepsi OSK II. 6 2 4 25–15 20

6. Blejoi 6 1 5 26–18 19

7. Braniştea* 6 2 4 27–22 17

8. Traian 5 1 6 18–26 16

9. Petrolul II. 4 0 8 20–21 12

10. Brăila 3 2 7 17–33 11

11. Râmnicu Sărat 2 0 10 16–35 6

12. Oţelul II. 1 2 9 13–39 5

* három büntetőpont levonva

A 13. forduló programja: * péntek: Galaci Oțelul II.–CSO Plopeni (14 óra), FC Unirea Brăila –CS Pău­lești (14 óra), Petrolul Ploiești II.–CS Victoria Traian (14 óra) * szombat: Kézdivásárhelyi SE–CS Blejoi (14 óra), Unirea Braniștea–CSM Râmnicu Sărat (14 óra), Sporting Liești–Sepsi OSK II. (14 óra). (miska)