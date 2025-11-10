Az elképzelés nélküli játékkal előrukkoló FK Csíkszereda 4–0-ra kikapott a Bukaresti Dinamo vendégeként a Su­perLiga 16. fordulójában. A felek nem voltak egy súlycsoportban, a fővárosi együttes minden mutatóban székelyföldi ellenfele fölé kerekedett, amely a találkozón egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyzett. Ilyés Róbert alakulata sorozatban másodszor szenvedett vereséget, ráadásul a legutóbbi két mérkőzésén úgy kapott hét gólt, hogy közben egyet sem szerzett.

Uralta az első félidőt a bukaresti gárda, amelynek mezőnyfölénye veszélyes helyzetekkel társult. A házigazdák már a 9. percben vezetést szerezhettek volna, viszont Cătălin Cîrjan szabadrúgását szögletre tolta Eduard Pap, aki kisvártatva Andrei Mărginean fejesét is fogta, majd Alberto Soro lökete kevéssel elszállt a bal alsó mellett. Nem sokkal később Iuliana Demetrescu hosszas VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt, mert szerinte Bloj Erwin szabálytalankodott Alexandru Musi ellen, a büntetőlövést pedig Mamoudou Karamoko higgadtan értékesítette (1–0). A szünethez közeledve Soro újabb lehetőségét bravúrral hárította a csíkszeredai csapat kapusa, aztán a 45. percben Mărginean újfent fejjel próbálkozott, azonban a hálóőr állta a sarat.

A játék képe a második felvonásban sem változott, a Dinamo a folytatásban is fölényben futballozott. Soro kísérleténél nagyot mentett Pap, aki az 50. percben tehetetlen volt, ekkor Jordan Ikoko beadásából Karamoko a jobb alsóba bólintott (2–0). A 60. percben Musi növelte a különbséget, betört a büntetőterületbe és a hálóba gurított (3–0). Ilyés Róbert legénysége csak egyszer veszélyeztetett, a 76. percben Szalay Szabolcs kapásból célt tévesztett. A hajrában Soro is feliratkozott a gólszerzők közé, a 83. percben Stipe Perica az alapvonalról ívelt a spanyol játékos irányába, aki a bal alsóba továbbított (4–0). A hátralévő időben Pap gátolta meg a még nagyobb különbségű vereséget, ugyanis Eddy Gnahoré és Daniel Armstrong lövését is védte.

Eredmény, SuperLiga alapszakasz, 16. forduló: Bukaresti Dinamo–FK Csíkszereda 4–0 (gólszerzők: Mamoudou Karamoko 19. – tizenegyesből, 50., Alexandru Musi 60., Alberto Soro 83.).

További eredmények, 16. forduló: Kolozsvári Universitatea–FC Metalo­globus Bukarest 3–1, FC Farul Constanța–FC Botoșani 2–0, Petrolul Ploiești–Galaci Oțelul 0–0, FC Rapid–FC Argeș 2–0, Unirea Slobozia–Kolozsvári CFR 0–1, Universitatea Craiova–Aradi UTA 1–2, FC Hermannstadt–FCSB 3–3.

A táblázat:

1. Rapid 10 5 1 29–12 35

2. Botoşani 9 5 2 28–13 32

3. Dinamo 8 6 2 26–15 30

4. Craiova 8 5 3 27–18 29

5. Argeş 8 3 5 20–17 27

6. Farul 7 4 5 21–17 25

7. Oţelul 6 5 5 23–14 23

8. Arad 5 7 4 20–25 22

9. FCSB 5 5 6 24–23 20

10. Kolozsvár 5 5 6 19–19 20

11. Slobozia 5 3 8 17–21 18

12. CFR 3 7 6 21–28 16

13. Petrolul 3 6 7 10–15 15

14. Csíkszereda 2 7 7 17–33 13

15. Hermannstadt 2 5 9 14–26 11

16. Metaloglobus 1 4 11 13–33 7

A SuperLiga két hétig szünetel, ezt követően a 17. fordulóban az FK Csíkszereda hazai pályán az Unirea Slobozia ellen lép pályára. (miska)