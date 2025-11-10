Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaVereséget szenvedett Bukarestben az FK Csíkszereda

2025. november 10., hétfő, Sport

Az elképzelés nélküli játékkal előrukkoló FK Csíkszereda 4–0-ra kikapott a Bukaresti Dinamo vendégeként a Su­perLiga 16. fordulójában. A felek nem voltak egy súlycsoportban, a fővárosi együttes minden mutatóban székelyföldi ellenfele fölé kerekedett, amely a találkozón egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyzett. Ilyés Róbert alakulata sorozatban másodszor szenvedett vereséget, ráadásul a legutóbbi két mérkőzésén úgy kapott hét gólt, hogy közben egyet sem szerzett.

  • Fotók: Facebook / FK Csíkszereda
    Fotók: Facebook / FK Csíkszereda

Uralta az első félidőt a bukaresti gárda, amelynek mezőnyfölénye veszélyes helyzetekkel társult. A házigazdák már a 9. percben vezetést szerezhettek volna, viszont Cătălin Cîrjan szabadrúgását szögletre tolta Eduard Pap, aki kisvártatva Andrei Mărginean fejesét is fogta, majd Alberto Soro lökete kevéssel elszállt a bal alsó mellett. Nem sokkal később Iuliana Demetrescu hosszas VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt, mert szerinte Bloj Erwin szabálytalankodott Alexandru Musi ellen, a büntetőlövést pedig Mamoudou Karamoko higgadtan értékesítette (1–0). A szünethez közeledve Soro újabb lehetőségét bravúrral hárította a csíkszeredai csapat kapusa, aztán a 45. percben Mărginean újfent fejjel próbálkozott, azonban a hálóőr állta a sarat.

A játék képe a második felvonásban sem változott, a Dinamo a folytatásban is fölényben futballozott. Soro kísérleténél nagyot mentett Pap, aki az 50. percben tehetetlen volt, ekkor Jordan Ikoko beadásából Karamoko a jobb alsóba bólintott (2–0). A 60. percben Musi növelte a különbséget, betört a büntetőterületbe és a hálóba gurított (3–0). Ilyés Róbert legénysége csak egyszer veszélyeztetett, a 76. percben Szalay Szabolcs kapásból célt tévesztett. A hajrában Soro is feliratkozott a gólszerzők közé, a 83. percben Stipe Perica az alapvonalról ívelt a spanyol játékos irányába, aki a bal alsóba továbbított (4–0). A hátralévő időben Pap gátolta meg a még nagyobb különbségű vereséget, ugyanis Eddy Gnahoré és Daniel Armstrong lövését is védte.

 

 

Eredmény, SuperLiga alapszakasz, 16. forduló: Bukaresti Dinamo–FK Csíkszereda 4–0 (gólszerzők: Mamoudou Karamoko 19. – tizenegyesből, 50., Alexandru Musi 60., Alberto Soro 83.).

További eredmények, 16. forduló: Kolozsvári Universitatea–FC Metalo­globus Bukarest 3–1, FC Farul Constanța–FC Botoșani 2–0, Petrolul Ploiești–Galaci Oțelul 0–0, FC Rapid–FC Argeș 2–0, Unirea Slobozia–Kolozsvári CFR 0–1, Universitatea Craiova–Aradi UTA 1–2, FC Hermannstadt–FCSB 3–3.

A táblázat:

1. Rapid                       10        5            1        29–12  35

2. Botoşani                    9        5            2        28–13  32

3. Dinamo                      8        6            2        26–15  30

4. Craiova                       8        5            3        27–18  29

5. Argeş                          8        3            5        20–17  27

6. Farul                           7        4            5        21–17  25

7. Oţelul                         6        5            5        23–14  23

8. Arad                           5        7            4        20–25  22

9. FCSB                          5        5            6        24–23  20

10. Kolozsvár                5        5            6        19–19  20

11. Slobozia                  5        3            8        17–21  18

12. CFR                          3        7            6        21–28  16

13. Petrolul                   3        6            7        10–15  15

14. Csíkszereda            2        7            7        17–33  13

15. Hermannstadt       2        5            9        14–26  11

16. Metaloglobus         1        4          11        13–33    7

A SuperLiga két hétig szünetel, ezt követően a 17. fordulóban az FK Csíkszereda hazai pályán az Unirea Slobozia ellen lép pályára. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-10 08:00 Cikk megjelenítése: 149 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 762
szavazógép
2025-11-10: Sport - :

Pont nélkül tértek haza a háromszéki csapatok (Labdarúgás, 3. Liga)

Rosszul alakult a háromszéki csapatok szombati kiszállása a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A Sepsi OSK II. 2–1-re alulmaradt a CSO Plopeni vendégeként, míg a Kézdivásárhelyi SE több mint egy órát emberhátrányban játszva 3–0-ra kikapott az újonc CS Victoria Traian otthonában.
2025-11-10: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"