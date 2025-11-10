A nap fotója

Előző írásunk

Az elképzelés nélküli játékkal előrukkoló FK Csíkszereda 4–0-ra kikapott a Bukaresti Dinamo vendégeként a Su­perLiga 16. fordulójában. A felek nem voltak egy súlycsoportban, a fővárosi együttes minden mutatóban székelyföldi ellenfele fölé kerekedett, amely a találkozón egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyzett. Ilyés Róbert alakulata sorozatban másodszor szenvedett vereséget, ráadásul a legutóbbi két mérkőzésén úgy kapott hét gólt, hogy közben egyet sem szerzett.