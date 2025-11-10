Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. november 10., hétfő, Szabadidő
  • Ősz a parkban. Albert Levente felvétele
    Ősz a parkban. Albert Levente felvétele
2025-11-10: Sport

Vereséget szenvedett Bukarestben az FK Csíkszereda (Labdarúgás, SuperLiga)

Az elképzelés nélküli játékkal előrukkoló FK Csíkszereda 4–0-ra kikapott a Bukaresti Dinamo vendégeként a Su­perLiga 16. fordulójában. A felek nem voltak egy súlycsoportban, a fővárosi együttes minden mutatóban székelyföldi ellenfele fölé kerekedett, amely a találkozón egyetlen kaput eltaláló lövést sem jegyzett. Ilyés Róbert alakulata sorozatban másodszor szenvedett vereséget, ráadásul a legutóbbi két mérkőzésén úgy kapott hét gólt, hogy közben egyet sem szerzett.
2025-11-10: Közélet - Hecser László:

Két nap a zene és a tánc bűvöletében

A sajtóban leközölték, saját honlapjukon feltüntették: a kormány által országosan elrendeltek miatt a Sepsiszentgyörgyön immár harmincötödik alkalommal megszervezett népzene- és néptánctalálkozóra szerényebb körülmények között kerül sor, de – ígérték – „a találkozó szellemisége, közösségteremtő ereje és értékrendje változatlan marad”. Nos, a szervezőknek sikerült a szavukat állniuk.
