XX. Székelyföldi Kolbászparádé Zabolán

A zabolai Mikes-birtokon rendezték meg szombaton a huszadik Székelyföldi Kolbászparádét, amely vidám hangulatban zajlott, és különös gasztronómiai élményt nyújtott a rendezvényre látogatóknak.

A XX. Székelyföldi Kolbászparádé a téli disznóvágás, a közös kolbásztöltés izgalmát idézte meg a zabolai Mikes-birtokon. A versenyre benevezett 18 csapat reggeliben asztaldíszítéssel kezdte a programot a Mikes-kastély egyik csűrjében, ahol a jó hangulatról Gáspár Csaba és zenekara gondoskodott; fellépett a gelencei férfidalárda és a zabolai Gyöngyharmat néptáncegyüttes is. A helyszínen friss kolbászt, kürtőskalácsot, helyi kézműves termékeket lehetett vásárolni, az illat és a hangulat pedig magával ragadó volt.

A jubileumi rendezvény megnyitóján Fejér Levente, Zabola község polgármestere köszöntötte a résztvevőket, a házigazda Roy Chowd­hury Gergely pedig annak örült, hogy két ifjú csapat is ringbe szállt, és reményét fejezte ki, hogy jövőben még többen lesznek.

A versenyen részt vevő csapatok 600 lejes nevezési díjat fizettek, cserébe „műhelyenként” 10 kilo­gramm sertéshúst és 15 méter húrt kaptak. A résztvevők ledarálták a hozzávalót, majd a régi nyárfa tekenőkben annak rendje és módja szerint fűszerezték, dagasztották, pihentették, végül feltöltötték a kolbászt. Közben a látogatók gyönyörködtek a szép asztaldíszítésekben és kóstolgatták a hidegtálakra kirakott finomságokat. A házigazdák külön csapata agyas levest főzött egy nagy üstben, amelyből a szervezők megkínálták a résztvevőket, a versenyzőket és a közreműködőket.

A Szigyártó Nimród (Zabola alpolgármestere) és Kissné Kovács Marianna (Békéscsaba), valamint Dragomir József, Jánosi Imre és Vajda Zsigmond, a Szabadtűzi Lovagrend Erdélyi Rendjének tagjaiból álló zsűri értékelte a kolbászkészítés folyamatát, megfigyelve, hogy kinek a receptje és kolbásztöltési módszere idézi a leghitelesebben az elődök gasztronómiai örökségét, pontozta a higiénikus munkát, a kolbász ízét, fűszerezését, kinézetét és összhatását, az asztaldíszítést – elrendezés, dekoráció, hagyományos termékek, eredetiség –, a menü bemutatását, tálalását és nem utolsósorban a csapatok megjelenését, figyelembe véve az öltözetet, szervezést, illetve a jó hangulatot.

A zsűri késő délután hirdetett eredményt, amely szerint első díjat nyert a „Méteres kolbász” csapat, második lett a Mikes-birtok csapata, harmadik a magyarországi Csabai Kolbászklub Egyesület. A fődíjat a gelencei férfidalárda nyerte, ami feljogosítja a csapatot, hogy részt vegyen a jövő évi, soron következő Békéscsabai Kolbászfesztiválon.