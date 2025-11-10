Van igény a gondos órára

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának szociális igazgatósága csütörtökön az Erege utcai székhelyén szervezett közös tájékoztató napot a gondos­óra-szolgálatot működtető Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársaival, és az ötlet hasznosnak bizonyult, így ugyanis az idős igénylőknek nem kellett kétszer két helyre elmenniük, hanem egyből elintézhették a szükséges formaságokat – közölte Szép-Márk Linda, a szociális igazgatóság vezetője. Elmondása szerint az ügyintézés gördülékenyen zajlott; előfordult az is, hogy várni kellett (ottjártunk idején, a déli órákban sem volt egy üres szék sem a tárgyalóterem kerek asztalánál), de mindenki türelmes volt. Voltak, akik csak tájékozódni mentek, de a többség – 40–45 érdeklődőből 31 – már aláírt szerződéssel és a készülékkel ment haza. A tapasztalatok alapján az igazgatónő úgy gondolja, hogy máskor is szerveznek nyílt napot, jelentősen megkönnyíti az idősek dolgát.

A gondosóra-szolgálatot júliusban indították el Sepsiszentgyörgyön, azóta a szociális igazgatóság 151 igénylést bírált el. Az iratcsomó összeállítása viszonylag egyszerű: a személyi igazolvány másolatára van szükség (ez lehet az igénylőé vagy a hozzátartozóé), a típuskérvény kitöltésére, a 65 éven aluliak vagy nem egyedül élők számára pedig egy családorvosi ajánlásra. Az igénylők egy karra csatolható vagy nyakba akasztható, víz- és ütésálló riasztókészüléket kapnak, amelyen a hét bármelyik napján, a nap vagy az éjszaka bármelyik órájában egyetlen gomb megnyomásával jelezhetik, ha baj van. A láthatatlan vonal túlsó végén a Diakónia alapítvány erre kiképzett diszpécserei válaszolnak a hívásra, és azonnal küldik azt a segítséget, amelyre éppen szükség van: a kenyérvásárlásra vagy villanykörtecserére vállalkozó jóindulatú szomszédtól, könnyen elérhető családtagtól a mentőig. A gondosóra-készüléken helymeghatározó is van, ami eltévedéskor jön jól, és esésérzékelő is, ami baleset esetén hasznos. A szolgáltatás nem ingyenes: havonta 100 lejbe kerül, de a célcsoport költségeiből 70 lejt átvállal az önkormányzat. Amúgy bárki igényelhet gondos órát, ha kifizeti érte a teljes árat. Szép-Márk Linda szerint az igénylők többsége jogosult rá, de sepsiszentgyörgyi lakcím nélkül nem kaphatják meg a támogatást azok sem, akik itt élnek, ők vagy kifizetik a havi 100 lejt, vagy rendezik a lakcímüket.

Igényléseket ezután is fogadnak az Erege utcában hétfőtől csütörtökig 9 és 13 óra között. A polgármesteri hivatal szerint Sepsiszentgyörgyön öt-hatezer 60 évesnél idősebb személy él, többségük egyedül, a gondosóra-szolgáltatás elsősorban nekik szól.