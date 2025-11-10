Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Van igény a gondos órára

2025. november 10., hétfő, Közélet

Folyamatosan telt ház volt a gondosóra-program iránt érdeklődők számára meghirdetett nyílt napon, voltak, akiknek várniuk is kellett, de a negyvennél több érdeklődőből 31 már a készülékkel távozott. 

  • Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
    Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának szociális igazgatósága csütörtökön az Erege utcai székhelyén szervezett közös tájékoztató napot a gondos­óra-szolgálatot működtető Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársaival, és az ötlet hasznosnak bizonyult, így ugyanis az idős igénylőknek nem kellett kétszer két helyre elmenniük, hanem egyből elintézhették a szükséges formaságokat – közölte Szép-Márk Linda, a szociális igazgatóság vezetője. Elmondása szerint az ügyintézés gördülékenyen zajlott; előfordult az is, hogy várni kellett (ottjártunk idején, a déli órákban sem volt egy üres szék sem a tárgyalóterem kerek asztalánál), de mindenki türelmes volt. Voltak, akik csak tájékozódni mentek, de a többség – 40–45 érdeklődőből 31 – már aláírt szerződéssel és a készülékkel ment haza. A tapasztalatok alapján az igazgatónő úgy gondolja, hogy máskor is szerveznek nyílt napot, jelentősen megkönnyíti az idősek dolgát.

A gondosóra-szolgálatot júliusban indították el Sepsiszentgyörgyön, azóta a szociális igazgatóság 151 igénylést bírált el. Az iratcsomó összeállítása viszonylag egyszerű: a személyi igazolvány másolatára van szükség (ez lehet az igénylőé vagy a hozzátartozóé), a típuskérvény kitöltésére, a 65 éven aluliak vagy nem egyedül élők számára pedig egy családorvosi ajánlásra. Az igénylők egy karra csatolható vagy nyakba akasztható, víz- és ütésálló riasztókészüléket kapnak, amelyen a hét bármelyik napján, a nap vagy az éjszaka bármelyik órájában egyetlen gomb megnyomásával jelezhetik, ha baj van. A láthatatlan vonal túlsó végén a Diakónia alapítvány erre kiképzett diszpécserei válaszolnak a hívásra, és azonnal küldik azt a segítséget, amelyre éppen szükség van: a kenyérvásárlásra vagy villanykörtecserére vállalkozó jóindulatú szomszédtól, könnyen elérhető családtagtól a mentőig. A gondosóra-készüléken helymeghatározó is van, ami eltévedéskor jön jól, és esésérzékelő is, ami baleset esetén hasznos. A szolgáltatás nem ingyenes: havonta 100 lejbe kerül, de a célcsoport költségeiből 70 lejt átvállal az önkormányzat. Amúgy bárki igényelhet gondos órát, ha kifizeti érte a teljes árat. Szép-Márk Linda szerint az igénylők többsége jogosult rá, de sepsiszentgyörgyi lakcím nélkül nem kaphatják meg a támogatást azok sem, akik itt élnek, ők vagy kifizetik a havi 100 lejt, vagy rendezik a lakcímüket. 

Igényléseket ezután is fogadnak az Erege utcában hétfőtől csütörtökig 9 és 13 óra között. A polgármesteri hivatal szerint Sepsiszentgyörgyön öt-hatezer 60 évesnél idősebb személy él, többségük egyedül, a gondosóra-szolgáltatás elsősorban nekik szól. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-10 08:00 Cikk megjelenítése: 430 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 762
szavazógép
2025-11-10: Közélet - Bodor János:

XX. Székelyföldi Kolbászparádé Zabolán

A zabolai Mikes-birtokon rendezték meg szombaton a huszadik Székelyföldi Kolbászparádét, amely vidám hangulatban zajlott, és különös gasztronómiai élményt nyújtott a rendezvényre látogatóknak. 
2025-11-10: Belföld - :

Elnökké választották Grindeanut (Szociáldemokraták kongresszusa)

Eddigi ideiglenes vezetőjét, Sorin Grindeanut választotta elnökévé pénteki rendkívüli kongresszusán a Szociáldemokrata Párt (PSD), és az alapszabályzatát is módosította, törölve belőle a „progresszív” jelzőt.
rel="noreferrer"