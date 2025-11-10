Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Országos Statisztikai IntézetA lakosság negyede ­nélkülözésben él

2025. november 10., hétfő, Belföld

Az Országos Statisztikai Intézet tegnap közzétett adatai szerint 2024-ben körülbelül ötmillió személy, vagyis Románia lakosságának 26,5 százaléka élt anyagi és társadalmi megfosztottságban.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A legérintettebbek a 65 év felettiek (32,9 százalék), az 50–64 évesek (28,4 százalék) és a kiskorúak (28 százalék) voltak. A nők körében magasabb volt a nélkülözők aránya (27,8 százalék), mint a férfiakéban (25,1 százalék).

A 2024-es adatok szerint a nélkülözés sokkal gyakoribb a munkanélküliek körében (35,5 százalék), mint a foglalkoztatottaknál (18,4 százalék), és jellemzőbb az alacsonyabb végzettségűekre (49,3 százalék), mint a közepes iskolázottságúakra (22,5 százalék). A felsőfokú végzettségűek körében az anyagi és társadalmi megfosztottságban élők aránya mindössze 5,2 százalék.

A nélkülözés ugyanolyan arányban (26,5 százalék) érintette a gyermekeket eltartó családokat, mint a gyermektelen házaspárokat. A gyermekeket eltartó családok közül a legnehezebb helyzetben a két felnőttből és három vagy több gyermekből álló háztartások voltak, amelyek 43,5 százaléka élt anyagi és társadalmi megfosztottságban.

A jelenség régiónként jelentős eltéréseket mutat. A megfosztottsági ráta tavaly a délkelet- (40,7 százalék), a dél- (29,2 százalék) és az északkelet-romániai fejlesztési régióban volt a legmagasabb és a Bukarest–Ilfov régióban a legalacsonyabb (16,8 százalék).

Románia teljes népességében nagyon magas, 65 százalék volt azoknak az aránya tavaly, akik legalább egy alapvető szükségletet nem tudtak fedezni anyagi okok miatt: nem engedhettek meg maguknak egy egyhetes nyaralást (58,6 százalék), nehézséget okozott számukra egy váratlan kiadás (40 százalék), nem futotta kétnaponta húsra vagy halra (16,3 százalék), nem tudták számláikat időben fizetni (15,3 százalék), nem tudták megfelelően fűteni az otthonukat (10,8 százalék).

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-10 08:00
