Elhalálozás

Megpihent a szív, mely értünk dobogott, / Két szorgos kéz, mely családjáért dolgozott. / Arany volt a szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette.

Jóságát felejteni nem tudjuk, emlékét szívünkbe örökre bezárjuk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, rokon, az árkosi PÁL JÓZSEF életének 68. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. november 11-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335743

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a székelytamásfalvi születésű id. JUGA MIKLÓS 88 éves korában elhunyt.

Temetése 2025. november 12-én, szerdán 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

A gyászoló család

5221/b

Részvét

A sepsiszentgyörgyi 2-es számú Líceum 1966-ban végzett vén diákjai fájó szívvel búcsúznak osztálytársuktól, TAMÁS IZABELLA MÓNIKÁTÓL (szül. BÍRÓ), és osztoznak a család fájdalmában.

4335740

Megemlékezés

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok. Ha szép idő van és kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok.

Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi KOCSIS KÁROLYRA halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

5220/b

Ismét eltelt egy év nélküled, ami sokkal nehezebb, mint képzeled. Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod, szinte látjuk minden mozdulatod, nem is tudod, mennyire fáj a hiányod. Hogy elmentél, még mindig fáj, ez örökké így marad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. Csak az élet az, ami hamar elszalad, de kedves, szép emléked a szívünkben megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszárazpataki születésű dálnoki id. MARTI JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján.

Családja és szerettei

1120550