A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Az idei Székelyföld Napok rendezvénysorozat részeként a kovásznai Kádár László Képtárban október 15-én nyitották meg a barcasági magyar képzőművészek közös kiállítását, seregszemléjét. Házigazdaként Konnáth Rita képtárfelelős köszöntötte a közönséget, majd Házy-Bakó Eszter, az 1991-ben alapított brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület elnöke beszélt röviden az egyesület tevékenységéről és a húsz éve megszervezett seregszemléről. A kiállítás anyagát méltatta Vetró B. S. András képzőművész, tanár, az eseményt színesítette a Kurta Béla ny. zenetanár által működtetett Neogitár-Alfa együttes. A kiállítás november 14-ig látogatható. Alább Vetró B. S. András grafikus, művészetpedagógus, az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület művészeti referense méltatását közöljük.
November végéig látogatható a sepsiszentkirályi unitárius templomban és a paplak udvarán lévő csűrben a Vetró András szobraiból, kisplasztikáiból és rajzaiból álló kiállítás, melynek megnyitóját október 26-án istentisztelet keretében tartották. A sepsiszetgyörgyi Liszt Intézet és a Székely Nemzeti Múzeum közreműködésével létrehozott kiállításról a házigazda Szilágyi Szilamér lelkészt kérdeztük.