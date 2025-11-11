A nap fotója

Előző írásunk

Az idei Székelyföld Napok rendezvénysorozat részeként a kovásznai Kádár László Képtárban október 15-én nyitották meg a barcasági magyar képzőművészek közös kiállítását, seregszemléjét. Házigazdaként Konnáth Rita képtárfelelős köszöntötte a közönséget, majd Házy-Bakó Eszter, az 1991-ben alapított brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület elnöke beszélt röviden az egyesület tevékenységéről és a húsz éve megszervezett seregszemléről. A kiállítás anyagát méltatta Vetró B. S. András képzőművész, tanár, az eseményt színesítette a Kurta Béla ny. zenetanár által működtetett Neogitár-Alfa együttes. A kiállítás november 14-ig látogatható. Alább Vetró B. S. András grafikus, művészetpedagógus, az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület művészeti referense méltatását közöljük.