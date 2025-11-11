Vetró András kiállítása Sepsiszentkirályban

November végéig látogatható a sepsiszentkirályi unitárius templomban és a paplak udvarán lévő csűrben a Vetró András szobraiból, kisplasztikáiból és rajzaiból álló kiállítás, melynek megnyitóját október 26-án istentisztelet keretében tartották. A sepsiszetgyörgyi Liszt Intézet és a Székely Nemzeti Múzeum közreműködésével létrehozott kiállításról a házigazda Szilágyi Szilamér lelkészt kérdeztük.

A templomban az anyaság, szent család témakör szobraiból nyílt tárlat, melynek címe: Reménykeltők. A csűrben a művész híres magyar személyiségeket ábrázoló plakettjeit állították ki, többek között Bartók Béláról, Farkas Árpádról, Jókai Mórról, Petőfi Sándorról, Reményik Sándorról készült plasztikákat, valamint különböző Vetró-rajzok is láthatóak.

Kérdésünkre, hogy miként sikerült Háromszék egyik legfontosabb képző­művészének munkáit kiállítani Sepsiszentkirályban, a lelkész elmondta, hogy kalandos volt a Vetró Andrással való ismeretsége. „Egy ócskapiacon vásároltam egy festményt, és kiderült, hogy annak van egy másik része is András bácsinál. Ezért felhívtam a fiát, elkértem a telefonszámát, aztán elmentem Kézdivásárhelyre a műtermébe, ahol több munkát is vásároltam, vásároltunk tőle. Akkor derült ki számomra, hogy egy nagyon vagány, különleges művészről van szó, ezért később is meglátogattam, és egyszer megkérdeztem tőle, beleegyezne-e abba, hogy ezeket a gyönyörű szobrait kiállítsuk az ötszáz éves sepsiszentkirályi unitárius templom régi oltárrészében” – mesélte Szilágyi Szilamér. Így került sor erre a kiállításra, és Vetró András szobrai annyira passzolnak az ódon templomfalak közé, hogy maga a művész is úgy fogalmazott, amikor meglátta a berendezett kiállítást, hogy szobrai hazataláltak.

Vetró András és Szilágyi Szilamér

Szilágyi Szilamér szerint a Liszt Intézetnek a kultúrát vidéken népszerűsítő projektje nagyszerűen összeillett a sepsiszentkirályi egyházközség programjával, ahol havonta egy hétvégén kulturális eseményt szerveznek a csűrben, így alakult ki az együttműködés az intézettel. A kiállítás létrehozásának közreműködői között a lelkész Vargha Mihályt, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóját külön kiemelte, akinek segítségével hatalmas szobortalapzatokat sikerült beszerezniük a munkák méltó bemutatásához.

A megnyitón elsőként Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője méltatta a művészt, utána István Ildikó Magyar Arany Érdemkereszt díjas népdalénekesnő előadott egy anyasághoz kapcsolódó altatódalt, majd Ráduly Zsófia hegedűművész lépett fel. Ezután Szilágyi Szilamér igehirdetése következett, majd ugyancsak ő beszélgetett Vetró András szobrászművésszel a kiállított alkotásokról a templomban és a csűrben is.

A tíz kis szoborból és három fából készült nagy alkotásból álló Reménykeltők című kiállítás, valamint a csűrben bemutatott munkák november végéig megtekinthetőek.