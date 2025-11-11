Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SepsiszentgyörgyTavasszal három szemerjai utcában indulhat a munka

2025. november 11., kedd, Közélet

Tervezés szintjén az utolsó simításoknál, módosításoknál tart a szemerjai városrészen található három sepsiszentgyörgyi utca korszerűsítése, hamarosan az építkezési engedélyeket is kibocsáthatják és következhet a közbeszerzés. A Jókai Mór, a Cigaretta, valamint a Farm utcában a tavasz folyamán elkezdődhet a régóta esedékes felújítás.

    A város egyik legforgalmasabb utcája a Cigaretta utca. A szerző felvétele

Amint arról több alkalommal beszámoltunk, mindhárom utca korszerűsítése hosszabb ideje szerepel az önkormányzat tervei között. A legjobban a Cigaretta utcánál haladtak az előkészületekkel, ám néhány hátráltató tényezővel itt is szembesültek. Tavaly még a villamosenergia-szolgáltató dolgozott a terepen, a középfeszültségű hálózatot cserélték újra, majd a gázvállalat emberei vették át a terepet. Ezeket a munkálatokat már egy ideje lezárták, így elviekben az úttest és a járdák korszerűsítését célzó eljárást is elindíthatta a város. A képviselő-testület szeptemberben fogadta el a becsült költségekről szóló határozatot, eszerint a város egyik legforgalmasabbnak számító, közel egy kilométeres utcájának a felújítása áfa nélkül 25,5 millió lejbe kerül, ebből 7 millió lejt tesz ki az előre nem látható költség. Az utcát a majdani kivitelezőnek egy év alatt kell korszerűsítenie. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy kisebb tervmódosításra várnak, s ha ez megtörtént, következhet az építkezési engedély kiváltása, majd a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. 

A korszerűsítés kiterjed a Cigaretta utcából nyíló Dohány utcára is. Utóbbi esetében kaptak egy ajánlatot a textilgyár területének a hátsó részét megvásároló befektetői csoporttól, mely ott lakóparkot szeretne kialakítani, s már benyújtották a kérést az övezeti rendezési tervre. A befektetői csoport jelezte, hogy beszállnának a Dohány utca korszerűsítésének finanszírozásába, de konkrét lépések ez irányba még nem történtek. 

Mint korábban jeleztük, a Cigaretta utca korszerűsítését szakaszos lezárásokkal végzik majd, mert nem élhetnek azzal a megoldással, amelyet a Gyár utca felújításánál alkalmaztak. Akkor a Cigaretta utcát ideiglenesen kétirányúvá tették, a Gyár utcát azonban nem lehet, mert az már elkészült, biciklisávjai is vannak.

 

Kavicsos marad a Farm utca egy része

A Jókai Mór utcából nyíló, az egykori gyümölcsös mentén futó, majd a József Attila utcába torkolló, aszfaltozatlan Farm utca lakói már jó pár éve szorgalmazzák a korszerűsítést. Ennek a megvalósíthatósági tanulmánya még 2024-ben elkészült, azóta a műszaki terv is összeállt, melyet többször is módosítani kellett, mivel egyebek mellett egy parkoló kialakítását is bele kellett foglalni a József Attila utca végén, a Büdőskút szomszédságában. 

Az alpolgármester lapunknak arról számolt be, hogy további tervmódosításra van szükség, kiderült ugyanis, hogy a Körtefa és Diófa utcák közötti szakaszon az út nem eléggé széles, így nem lehet szabvány szerinti úttestet kialakítani, a kisajátítás pedig komoly bonyodalmakat okozna, mert lakóházat is érintene. Mivel egy kevésbé forgalmas, kevesek által használt részről van szó, az a megoldás maradt, hogy nem aszfaltozzák le, csak kavicsréteggel borítják. Ez azt jelenti, hogy csak az utca másik két szakaszára kerül aszfalt. Ha a tervmódosítás elkészül, akkor itt is következhet az építkezési engedély kiállítása, majd a közbeszerzés. Tavasszal elviekben itt is kezdődhet a korszerűsítés.

 

A Jókai Mór utcában összehangolják a munkálatokat

Ami a nagyjából három kilométeres Jókai Mór utcát illeti, szeptemberben számoltunk be arról, hogy 760 ezer eurós beruházással korszerűsítik a közműveket (egyebek mellett két nagy vezetéket telepítenek, melyek egyike az illyefalvi hálózatból is átveszi majd a szennyvizet és a városi ülepítőhöz szállítja). A szolgáltató, a Hydrokov (korábban Közüzemek) le is bonyolította a közbeszerzést, a munkálatoknak el is kellett volna kezdődniük. 

Amint Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől megtudtuk, egyelőre nem adták meg az ásási engedélyt, mivel a közművesítést össze akarják hangolni a további utcafelújítási munkálatokkal. El akarják kerülni, hogy a most elfogadható állapotban lévő utcát feltúrják, elhelyezzék a vezetéket, majd fél évig úgy maradjon. A további korszerűsítés műszaki tervével jól állnak, az úttest alatt futó országos fővezeték kapcsán a Transgaz által jelzett pár módosítást kell még elvégezni. Amikor a javított terv visszaérkezik, ki lehet állítani az építkezési engedélyt, majd következhet a közbeszerzés. Amint ennek a folyamatnak látják a végét, a Hydrokovnak is kiadhatják a munkakezdési jóváhagyást. Erre legkésőbb jövő év tavaszán sor kerülhet – részletezte az alpolgármester.

