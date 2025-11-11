Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: a tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezerforintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát. „Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak” – zárta bejegyzését a kormányfő.

A washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellen­drukkere – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Budapesten. A tárcavezető rámutatott, hogy ha az orosz energiaszektort célzó friss amerikai szankciók a következő hetekben hazánkra vonatkozóan is életbe léptek volna, akkor minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak. „Mindenki, aki ez ellen dolgozott, és mindenki, aki most azt próbálja sugallni, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, Magyarország rosszakarója. Akik Magyarország ellen szurkoltak ezen a csúcstalálkozón, azok rosszat akarnak a magyar embereknek. Azok azt akarták, hogy a magyar emberek háromszor annyit fizessenek az energiáért karácsonyra, mint most” – folytatta. „Milyen nagy szerencse, hogy Orbán Viktor ült az asztalnál, s nem azok a politikusok, akik Magyarország ellen szurkolnak. És milyen szerencse, hogy Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt, hogy mi lesz az eredmény, s nem a nemzetközi meg a magyar mainstream média tudósításain” – tette hozzá.

Az amerikai tárgyalás jelentősége az volt, hogy a magyar háztartások számára olcsó maradt a gáz, és Magyarország olcsón tud olajhoz és energiához jutni – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter tegnap a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjújában. Lázár János elmondta, egy magyar háztartás szep­tembertől tavaszig 270–300 ezer forintot fizet az energiára, de ha „nem sikerül beszélni az amerikaiakkal”, akkor ez a költség decembertől minimum duplájára emelkedne. Elmondta, Magyarország egy energiafüggő, „kiszolgáltatott” ország, és azon múlik az ország sorsa, hogy a nagyhatalmak hogyan viszonyulnak Magyarországhoz. A kormány Amerikában minden magyar embert, háztartást képviselt – szögezte le a miniszter. Kiemelte: természetesen a magyar függetlenséget is meg kellett őrizni annak érdekében, hogy a kormány döntse el azt, hogy honnan, kitől és milyen áron szerzi be az energiát.

Az energiafüggetlenségről szólva a miniszter elmondta: a Paksi Atomerőmű jelenleg a magyar áramfogyasztás 50 százalékát megtermeli, a tervezett új erőművel pedig el fogják érni, hogy 70 százalékban a magyar áramszükséglet magyar előállítású zöldenergia lesz, amihez az amerikaiak is hozzá tudnak járulni fűtőanyaggal és azzal, hogy az atomerőmű megépítését is jóváhagyták.

Szólt arról is, hogy magyar szempontból nem volt nehéz a tárgyalás, mivel Trump az elmúlt 100 év amerikai elnökei közül a „leginkább magyarbarát, magyarpárti”, és átlátja azt, hogy mit jelent egy háborúban lévő Ukrajna mellett talpon maradni úgy, hogy „közben az oroszok itt vannak a közelben”. Az amerikai elnöknek „pontos megértési készsége, rálátása és szándéka volt arra, hogy segítsen” – tette hozzá. Lázár János azt mondta, Trump úgy jött be a tárgyalásra, hogy segíteni fog Magyarországnak a problémák megoldásában, ezért „bármit kértünk is, bármilyen fölvetésünk volt, megértő, támogató, nagyvonalú volt a személyes hozzáállása”. Ha Magyarország nem kapta volna meg a szankciómentességet, akkor december elsejétől az oroszokkal való hosszú távú megállapodásokat meg kellene szüntetni, az energiaszállítást keletről be kellene fejezni – hangsúlyozta a miniszter. Leszögezte: ezt a mentességet idő és technikai korlát nélkül megkapta Magyarország.