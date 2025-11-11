Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ünnepélyes kórustalálkozó Kézdivásárhelyen

2025. november 11., kedd, Közélet

A kézdivásárhelyi Maassluis Nyugdíjasklub Egyesület szombaton tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a nyugdíjas-egyesületek és egyházi énekkarok 18. kórustalálkozóját, melynek idén második alkalommal a főtéri ezer ülőhelyes református templom adott helyet. A részt vevő kórusok csodálatos hangulatot teremtettek Isten házában.

Az eseményen hét énekkar lépett fel: a Maassluis Nyugdíjasklub Egyesület Rozmaring kórusa (karnagy Hodor Tamás kántor), a kézdiszentkereszti Szép Emlékek Nyugdíjasklub dalárdája (karnagy Vizi Géza), a kézdiszentléleki Perkő Nyugdíjasklub énekkara (karnagy Ábri Béla zenetanár), a kézdivásárhelyi református templom vegyes kórusa (karnagy Ruszka Sándor lelkipásztor), a kézdivásárhelyi református templom Hálaadás kórusa (karnagy Hodor Tamás kántor), a kantai Szentháromság római katolikus templom kórusa (karnagy Fórika Balázs kántor-zenetanár) és a Boldog Özséb római katolikus templom énekkara (karnagy Gergely Gábor kántor-zenetanár). 

Fejér László Ödön szenátor nevében Gábor Balázs megyeitanács-tag, szenátori irodavezető köszöntötte a résztvevőket. „A zene nemcsak a hangokat, hanem a szíveket is összeköti. Adja Isten, hogy az elkövetkező években is lankadatlan lendülettel és ilyen jó hangulatban szervezzék meg e rendhagyó eseményüket” – hangzott el többek között a köszöntőben.

A szervező egyesület vezetőségének nevében Szántó Éva elnök köszöntötte a megjelenteket, a kórustagokat, a karvezetőket és a meghívottakat. „Ez a rendezvény önökről szól, résztvevőkről és a közönségről, mert a zene szép és örök, de még inkább szép és nemes dolog, amikor embereket, közösségeket fog össze. Éppen ezért minden elismerés és köszönet önöké, akik évek óta odaadással éltetik a kórusmozgalmat. Kívánom minden résztvevőnek, hogy még sokáig leljék boldogságukat abban, amit szeretnek, dalolhassanak a maguk és mások örömére”. Hiszen, folytatta az egyesület elnöke, „a dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe vigyen”.

Az énekkarok fellépését követően Szántó Éva és Gáspár Béla, a Maassluis Nyugdíjaklub Egyesület elnöke és alelnöke emléklapokat nyújtott át a kórusvezetőknek. Zárszóként az egyesület elnöke köszönetet mondott a fellépő énekkaroknak, valamint a támogatóknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre a 18. kórustalálkozó. A rendezvény a Gábor Áron Szakképző Líceum éttermében szeretetvendégséggel ért véget.

