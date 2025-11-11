Kevesebb a lom, több a fölösleges textília

A hulladékgazdálkodási társaság vezetője, Máthé László jelezte, a tavalyi évhez képest idén jelentősen csökkent a lomtalanító körutak során begyűjtött, a háztartásokban feleslegessé vált használati cikkek – bútorok, nagyobb méretű tárgyak, matracok, elektronikai cikkek, gumiabroncsok stb. – mennyisége. Míg a mút évben 465,5 tonna lomot vettek át a lakosságtól, idén közel 322 tonnát szállítottak el. Az igazgató úgy vélte, az emberek számontartják, tudják azt, hogy a Tega elszállítja a használhatatlanná vált dolgokat, ezáltal pedig kevesebb hulladék végzi erdőszélen vagy a patakok partján.

Érezhetően csökkent a háztartási elektronikai cikkek mennyisége is, tavalyhoz képest idén 23 tonnával kevesebb, 78,6 tonna gyűlt össze. Bár textílhulladékból jelentősen kevesebbet, mindössze 3,6 tonnát szállítottak el, a Tega Rt. arra számít, hogy a következőkben ez a mennyiség gyarapodik. Mint közölték, a begyűjtött textíliát, ruhaneműt egy feldolgozónak adják át, és a Tega is fizet azért, hogy ezt a típusú hulladékot átvegyék, elszállítsák. Máthé László korábban arra figyelmeztetett, a nagy mennyiségű textilhulladék feldolgozása költséges, Romániában csak kevés cég foglalkozik ezzel.

A lomtalanítás Sepsiszentgyörgyön is működik, a városlakóknak egész évben lehetőségük van arra, hogy a feleslegessé vált holmijukat elszállíttassák. Ehhez előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0267 310 123-as telefonszámon, majd a régi bútorokat, matracokat, illetve egyéb kacatokat a tömbház, lakóház elé kell kihelyezni. A szolgáltatás ingyenes. Az Energia utcai hulladékudvarban folyamatosan leadható bármilyen háztartási elektronikai cikk, szelektív hulladék – emlékeztetett a Tega Rt.