Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ittasan és jogosítvány nélkül vezettek

2025. november 11., kedd, Közélet

A hétvégén több közúti ellenőrzést tartottak a megye útjain. A rendőrök ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket állítottak meg, illetve egy lesodródásos balesethez is riasztást kaptak. Két személy megsérült, több eljárás indult – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

Szombaton reggel a 10-es országúton, Bodzaforduló térségében történt közúti balesethez riasztották az ügyeleteseket. A helyszíni vizsgálat szerint egy személygépkocsi belefutott egy vezető és utas nélküli, várakozó autóba, személyi sérülés nem történt. A mozgó járművet egy 19 éves fiatalember vezette, akit alkoholszondába fújattak, a műszer 0,54 mg/l légalkohol-értéket mutatott. Az is kiderült, hogy korábban bevonták a jogosítványát. A fiatalembert vérvizsgálatra kísérték, majd 24 órára őrizetbe vették; ittas és jogtalan vezetés miatt folyik büntetőeljárás.

Ugyancsak szombaton Barátoson a rendőrök megállítottak egy 48 éves férfit, aki felfüggesztett vezetői jogosítvánnyal ült volán mögé. Az ügyben büntetőeljárás indult jogtalan vezetésért.

Szombat este Sepsiszentgyörgyön a rendőrök feltűnő mozgású járművet állítottak meg. A 37 éves sofőrt szondába fújatták, légalkohol-szintje 1,13 mg/l volt. És ő sem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal. Vérmintavételre vitték, majd büntetőeljárás indult ittas és jogtalan vezetésért.

Vasárnap estefelé a megyei közlekedésrendészeket Maksára riasztották, ahol a 11-es országúton egy 47 éves nő elveszíthette az uralmát az autó fölött, feltehetően fáradtság miatt, és lesodródott az útról. Ő is és a vele utazó hároméves kislány is sérüléseket szenvedett, kórházba vitték őket kivizsgálásra. A vezető nem fogyasztott szeszes italt. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset okainak pontosítására. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-11 08:00 Cikk megjelenítése: 314 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 801
szavazógép
2025-11-11: Közélet - :

Kevesebb a lom, több a fölösleges textília

A hónap elején lezárult a Tega Rt. idei lomtalanítási akciója, a társaság összesítése szerint a háromszékiek ezúttal kevesebb lomtól szabadultak meg, ugyanakkor nőtt a begyűjtött textilhulladék mennyisége.
2025-11-11: Közélet - Bartos Lóránt:

Alakul a hulladékgyűjtő állomás (Gelence)

Nagy lépést tett előre Gelence köz­ség, ahol még tavaly elkezdődött egy szelektív hulladékot gyűjtő állomás építése. Azóta a telep ala­kot öltött, s megérkeztek az első konténerek is.
rel="noreferrer"