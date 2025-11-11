Ittasan és jogosítvány nélkül vezettek

A hétvégén több közúti ellenőrzést tartottak a megye útjain. A rendőrök ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket állítottak meg, illetve egy lesodródásos balesethez is riasztást kaptak. Két személy megsérült, több eljárás indult – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.

Szombaton reggel a 10-es országúton, Bodzaforduló térségében történt közúti balesethez riasztották az ügyeleteseket. A helyszíni vizsgálat szerint egy személygépkocsi belefutott egy vezető és utas nélküli, várakozó autóba, személyi sérülés nem történt. A mozgó járművet egy 19 éves fiatalember vezette, akit alkoholszondába fújattak, a műszer 0,54 mg/l légalkohol-értéket mutatott. Az is kiderült, hogy korábban bevonták a jogosítványát. A fiatalembert vérvizsgálatra kísérték, majd 24 órára őrizetbe vették; ittas és jogtalan vezetés miatt folyik büntetőeljárás.

Ugyancsak szombaton Barátoson a rendőrök megállítottak egy 48 éves férfit, aki felfüggesztett vezetői jogosítvánnyal ült volán mögé. Az ügyben büntetőeljárás indult jogtalan vezetésért.

Szombat este Sepsiszentgyörgyön a rendőrök feltűnő mozgású járművet állítottak meg. A 37 éves sofőrt szondába fújatták, légalkohol-szintje 1,13 mg/l volt. És ő sem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal. Vérmintavételre vitték, majd büntetőeljárás indult ittas és jogtalan vezetésért.

Vasárnap estefelé a megyei közlekedésrendészeket Maksára riasztották, ahol a 11-es országúton egy 47 éves nő elveszíthette az uralmát az autó fölött, feltehetően fáradtság miatt, és lesodródott az útról. Ő is és a vele utazó hároméves kislány is sérüléseket szenvedett, kórházba vitték őket kivizsgálásra. A vezető nem fogyasztott szeszes italt. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset okainak pontosítására. (sz.)