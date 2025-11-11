Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
GelenceAlakul a hulladékgyűjtő állomás

2025. november 11., kedd, Közélet

Nagy lépést tett előre Gelence köz­ség, ahol még tavaly elkezdődött egy szelektív hulladékot gyűjtő állomás építése. Azóta a telep ala­kot öltött, s megérkeztek az első konténerek is.

    Megérkeztek a préskonténerek. Fotó: Facebook / Ilyés Botond

Vidéken nehézkesen megy a hulladék szelektív gyűjtése, éppen ezért nagy előrelépést jelent, hogy Gelence a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás révén szelektívhulladék-gyűjtő telepet alakít ki. Ennek az építése 2024-ben kezdődött, kiöntötték az alapot. A kifizetések nehezebben mennek, ugyanis az alapöntés ellenértékét csak a napokban fizette ki a szaktárca a kivitelező Conico cégnek – tudtuk meg Ilyés Botond János gelencei polgármestertől.

„Egyelőre három préskonténer érkezett meg, amelyek a textil-, kartonpapír- és műanyaghulladékok préselésére és tárolására szolgálnak. A beruházás még folyamatban van, de ezek az új eszközök fontos mérföldkövet jelentenek a központ felszerelésében” – magyarázta a polgármester. Elmondta, hogy még tucatnyi tároló érkezése várható, ezen kívül három konténeriroda, valamint egy mérlegház beszerzése is szerepel a projektben.

Tudomásunk szerint Gelence az egyetlen község, amely ily módon megoldja a szelektív hulladékgyűjtés kérdését.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-11 08:00
