Mi, hol, mikor?

2025. november 11., kedd, Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. Szakács István Péter székelyudvarhelyi író, irodalomtörténész, publicista, tanár 2024-ben megjelent, Boszorkánykör. Szerelmes és egyéb történetek című prózakötetének bemutatóját ma 18 órától tartják a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A rendezvényen a szerzővel Tapodi Zsuzsa irodalomtörténész beszélget. t A Krisztus Király-templomban november 16-án, vasárnap 19 órától bemutatják Gagyi Katinka A Te szavadra című, papokkal és szerzetesekkel készült interjúkötetét. A zenei szolgálatot a Miklósi házaspár végzi. 

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 12-én, szerdán 17 órától a Maassluis Nyugdíjasklubban bemutatják Domokos Béla Kavicsok a parton című könyvét. A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Salamon Ferenc ny. magyartanár, helytörténész, közíró. t November 18-án 18 órától a Vigadó Művelődési Közpotban bemutatják Sánta Pál illyefalvi plébános Hol a boldogság mostanában? című könyvét. A szerzővel Iochom István, lapunk munkatársa beszélget. 

 

Zene

XIX. TIBERIUS FESZTIVÁL. Az idei Tiberius Nemzetközi Kamarazene Fesztiválon a műfaj jeles hazai és külföldi (USA, Japán, Oroszország, Hollandia, Litvánia, Németország, Svédország és Magyarország) képviselőit látja vendégül a Marosvásárhelyi Filharmónia és az Árkosi Kulturális Központ. A koncertek egy részét hallgathatja a sepsiszentgyörgyi közönség is ma, csütörtökön és pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Zeneházban. Fiatal, de már nemzetközi hírű, kiváló zenészek és formációk igyekeznek maradandó élményt nyújtani a közönségnek. Ma Sepsiszentgyörgyön fellép a Wanderer quartet (Magyarország – Japán): Vavrinecz András Bálint (hegedű), Fóris Zsófia (hegedű), Ludmany Anna (brácsa), Izumi Hagiwara (cselló), műsorán Joseph Haydn- és Ludwig van Beethoven-művek, valamint Anastasia Safonova (zongora, Oroszország), műsorán Frédéric Chopin-mű.
OPERETT-ELŐADÁSOK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. ♦ Csárdáskirálynő és a többiek címmel operettgálára kerül sor karácsonyi varázslattal a budapesti operett csillagaival, Oszvald Marikával, Peller Károllyal és Szendi Szilvivel december 19-én 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek mindkét előadásra mától kaphatóak az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16-tól 17.30 óráig. 
KÓRUSMISSZIÓ. A sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda Kórusmisszió projektjével Zágonba látogat el, és rövid férfikari koncertjével ajándékozza meg a református templomban a gyülekezetet, érdeklődőket november 16-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után.
UNICANTE GOES JAZZ 2.0. Az UniCante Egyetemi Kórust egy igencsak színes diáktársaság alapította tizenöt évvel ezelőtt Fekete Miklós karvezető irányításával, és a kórus tagjai ma is a kolozsvári egyetemek legkülönfélébb szakain tanuló diákok és végzettek. A közönség és a kórus életébe is új színt hozva, az UniCante goes JAZZ 2.0 a csapat új, egész fülhegyezősre élezett kórusprojektje. A kórus ismert dallamok jazzharmóniákká dúsított színgazdag átdolgozásait szólaltatja meg a Trozner Szabolcs jazz-zongorista által vezetett jazztrió közreműködésével. A kórus tagjai közül többen énekes vagy hangszeres szólistaként is fellépnek. A koncertre, amelyet a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet támogat, november 15-én, szombaton 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár termében. A belépés ingyenes.

 

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színházban a héten: ma 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Fr. Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba, rendező: Bocsárdi László (időtartam: 2 óra 40 perc, egy szünettel); 12-én, szerdán 19 órától a kamarateremben Mikor lesz nyár?, A. P. Csehov művei alapján írta és rendezte: Barabás Olga (időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).
HUMOREST. Felméri Péter humorista Kincugi – az eltört dolgok művészete című humorestje látható ma 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében. Jegyár: 50 lej. Kapható az eventim.ro oldalon.
SZÍNHÁZBÉRLET KOVÁSZNÁN. A 2025/2026-os színházi évadban Kovásznán immár negyedik alkalommal hirdetnek színházbérletet. Bérlet vásárlása esetén a hat előadás ára 180 lej felnőtteknek, illetve 150 lej nyugdíjasoknak és diákoknak. Vállalkozóknak felajánlják a 300 lejes mecénásbérlet vásárlásának lehetőségét (számlával vagy szponzorálás formájában), amellyel támogathatják a színházbérlet fenntartását. Az előadásokra szabadjegyek is válthatók. Helyfoglalás, bérletvásárlás a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 8–15, pénteken 8–13 óráig. Telefon: 0762 674 516.

 

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház novemberi szabadelőadásai a stúdióteremben: 13-án, csütörtökön 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: 
). Egy jegy ára: 10 lej.
KOVÁSZNA. A nagyváradi MM Pódium Színház Elek apó meséi című előadása látható 12-én, szerdán 10 és 12 órától a Kovásznai Művelődési Központ színpadán. Szervezett csoportok jelentkezését várják a 0762 674 516-os telefonszámon. A jegy ára 15 lej. 

 

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Hegyizene 2. (magyar természetfilm), 18.30-tól Láncfűrészes ember – A film: Reze arc (román feliratos), 19.45-től Lăzărescu úr halála (román filmdráma), 20.30-tól Bugonia (román feliratos).

 

Hitvilág

SZENT MÁRTON ÜNNEPE. Sepsiszentgyörgy főterén ma 17 órától Szent Márton-napi műsort tartanak a katolikus opciójú óvodás és iskolás csoportok.
TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében. 

 

Ingyenes ügyintézés Illyefalván
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai november 12-én, szerdán 16 és 19 óra között az illyefalvi polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

 

Röviden

DRÁMAOSZTÁLY. Újabb kilencedikes drámaosztály indul a 2026/2027-es tanévtől a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. November 16-án 15 órakor kezdődik a felkészítő foglalkozások sorozata az iskola Visky Árpád Drámatermében. Ezt követően, november 30-án 15 órától lesz felvételi felkészítő. Érdeklődni a 0748 409 437-es telefonszámon vagy a dramatagozat00@gmail.com e-mail-címen lehet.

 

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár tart nyitva.

Napi menü
2025-11-11: Elhalálozás - :

Elhalálozás

