Megyei kezdeményezés helyi öntözőrendszerekre

Kovászna Megye Tanácsa és Könczei Csaba képviselő támogatásával az Agrosic Közösségek Közti Társulás a nyár elején programot indított el, amely a farmszintű öntözőrendszerek kialakítását segítené. Amint Igyártó Rékától, az Agrosic igazgatónőjétől megtudtuk, azóta egy vízügyi szakember és az Agrosic alkalmazottai feltérképezték, hogy a rendelkezésre álló folyóvizek, tavak, patakok hány helyi kisebb öntözőrend­szer megépítését tennék lehetővé a megyében. Az Agrosic a vízkészletek, öntözőberendezések kiépítésére 43 pontot azonosított, természetesen egy pontról több gazdaságszintű öntözőrendszert lehet megvalósítani. Az öntözési tervek elkészítésére egy vízügyi engedéllyel rendelkező tervezőmérnököt kértek fel.

Az Agrosic elkészítteti a felszíni vizekre alapozott öntözési terveket, és intézi a megyei vízügyi hivatalnál az öntözési engedélyeket. Természetesen a megyei vízügy leellenőrzi, hogy a meglevő vízmennyiség elegendő-e a helyi rendszer, illetve rendszerek létrehozására és működtetésére, és ennek függvényében fogja megadni vagy sem a vízhasználói engedélyt. A helyi, illetve farm­szintű öntözőrendszerek megépítésének költségeit a gazdának saját forrásból kell biztosítania. Az igazgatónő szerint az öntözési terv és dokumentáció elkészítése gazdánként 1700 lej, a vízhasználati engedély kiállítása egységesen 1800 lejbe kerül.

Az igazgatónő elmondta, hogy eddig 40 gazda iratkozott a programba – ezek tervei most készülnek –, de a hónap végéig még várják a gazdák jelentkezését. Azért csak a hónap végéig, mert információik szerint jövő márciustól megváltozik a helyi öntözőrendszerek kialakítására és a folyóvizek öntözésre történő használatára vonatkozó törvény, nehezebb lesz a vízhasználati engedély megszerzése, és addig szeretnék a jelentkező gazdák műszaki tanulmányait letenni és engedélyeztetni a megyei vízügynél.

A programba való beiratkozáshoz és öntözési terv elkészítéséhez egy kérést kell kitölteni, amely elérhető a https//agrosic.ro (mezőgazdászok figyelmébe) internetes oldalon, de a kérést megkaphatják az Agrosic szakembereinél is, majd azokat nekik kell leadni. A szakemberek elérhetősége: Sepsiszéken Jancsó Balázs (telefon: 0751 537 035) és Pap Levente (0755 827 871), Kézdiszéken Porczel Barbara (0751 043 826) és Domokos-Fejér Melinda (0754 035 699), Erdővidéken Dávid Zoltán (0753 589 990) és Szép Béla (0754 853 410), Orbaiszéken Várza-Deák Zsombor (0753 962 200).